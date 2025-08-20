“Gordita pero sabrosona”: el reencuentro inesperado de Belén Esteban y Anabel Pantoja en Gran Canaria

El calor del sur de Gran Canaria envolvía la casa de Anabel Pantoja cuando la rutina familiar se transformó, de repente, en celebración. La creadora de contenidos, recién llegada de un crucero por el Mediterráneo con David Rodríguez y su hija Alma, pensaba que sus vacaciones habían encontrado por fin la calma.

Pero la calma se rompió con una visita inesperada: la llegada de Belén Esteban y Miguel Marcos, que aparecieron en Arguineguín sin previo aviso, como quien cambia el rumbo de la historia con una sonrisa.

“No me preguntéis cómo, pero acaban de aparecer a darnos una sorpresa”, confesaba Anabel en Instagram, compartiendo una imagen de ambas brindando, cómplices, en uno de esos reencuentros que parecen escritos para el verano.

Un verano de ilusión para Anabel

Para Anabel, este 2025 está siendo un renacer. Tras meses difíciles, marcados por el ingreso hospitalario de Alma nada más nacer, el crucero familiar por el Mediterráneo se convirtió en símbolo de calma y esperanza. Ha sido un viaje lleno de ilusión después de tanto miedo, compartió con sus seguidores, agradecida por poder disfrutar por fin de la maternidad con alegría.

De regreso en Canarias, se disponía a recuperar la rutina entre baños de piscina y sobremesas tranquilas. Hasta que el destino, con la complicidad de Belén, decidió escribir un capítulo nuevo.

Belén, en su verano más completo

La “Princesa del Pueblo” está viviendo uno de los veranos más intensos de su vida. Tras viajar a Estados Unidos para reencontrarse con su hija Andrea Janeiro y disfrutar de unos días en Ibiza, sorprendió a todos con su visita a Gran Canaria. “Estoy exprimiendo al máximo mis vacaciones”, reconoció.

En la isla no solo se reencontró con su amiga, sino que también disfrutó de la pequeña Alma, de apenas nueve meses, que la tiene “completamente enamorada”, como confesó orgullosa.

Baile, brindis y un lema inesperado

El reencuentro dejó imágenes para el recuerdo: un improvisado baile al borde de la piscina de Anabel al ritmo de Tropicroqueta de Karol G, comidas en grupo que terminaron en carcajadas, y sobre todo, un posado en bañador de Belén que acaparó todas las miradas.

Con humor y sin complejos, la colaboradora se proclamó “el cuerpo del verano” y compartió su lema más comentado: “Gordita pero sabrosona”. Una frase que hizo estallar las redes y que convirtió su estancia canaria en tendencia.

Amistad a prueba del tiempo

Más allá de los focos, el reencuentro de Anabel y Belén es un recordatorio de las amistades que sobreviven a la distancia, a los cambios y al tiempo. “Aparecieron para alegrarnos la estancia, y no puedo estar más agradecida”, escribió Anabel, con la emoción a flor de piel.

En este verano de viajes, risas y complicidades, las dos amigas dejaron claro que celebrar la vida, entre brindis y canciones, siempre sabe mejor cuando se hace juntas.