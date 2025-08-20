Santa Brígida inaugura la primera compostadora comunitaria de Gran Canaria

Santa Brígida ha dado un paso adelante hacia la sostenibilidad con la inauguración de la primera compostadora comunitaria de la isla de Gran Canaria. Esta acción forma parte del proyecto Gran Canaria Composta, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo, que transforma los residuos orgánicos en compost natural, mejorando así la fertilidad del suelo, aportando nutrientes esenciales, protegiendo los cultivos frente a plagas y reduciendo la necesidad de fertilizantes químicos.

La iniciativa se enmarca dentro de la I Campaña Insular de Compostaje Doméstico y Comunitario, bajo el lema "El mejor residuo es el que no se genera", y tiene como objetivo fomentar una gestión sostenible de los residuos orgánicos tanto en la ciudadanía como en los 21 municipios de la isla.

El pasado mes de julio, comenzó la selección en Santa Brígida de 30 familias residentes que van a participar activamente en la iniciativa. Las unidades familiares participantes se convierten así en agentes de cambio hacia un modelo de vida más sostenible, considerando que cada habitante genera, en promedio, 1,46 kg de residuos diarios, de los cuales un 42% corresponde a materia orgánica.

Formación específica

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, visitó este martes el municipio, donde destacó que "hemos repartido más de 730 composteras domésticas, instalado más de 130 composteras comunitarias en centros educativos y realizado 89 talleres escolares en toda la isla. En Santa Brígida estamos dando formación específica a los usuarios y técnicos municipales que participan en este proyecto".

En este sentido, añadió que "desde el Cabildo felicitamos al Ayuntamiento y a todo su equipo por liderar esta iniciativa, que nos acerca a una Gran Canaria más sostenible y circular".

Por su parte, el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, subrayó que "esta acción refuerza el compromiso del municipio con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Plan Integral de Residuos de Canarias, que insta a los ayuntamientos a desarrollar proyectos de compostaje. Nuestro objetivo es reducir la generación de residuos que llega al vertedero y alivia los costes económicos que soporta el municipio".

La concejal de Medio Ambiente, María Sánchez-Fernaud, señaló que "este sistema demuestra cómo un residuo puede convertirse en recurso". Es una herramienta esencial para avanzar "hacia un municipio más verde, autosuficiente y resiliente", concluyó.

Las personas interesadas en sumarse a esta iniciativa pueden inscribirse a través del correo electrónico: gestionderesiduos@santabrigida.es

Reconocimiento al Colegio Heidelberg

Dentro del proyecto 'Gran Canaria Composta', que premia cada año iniciativas dedicadas al compostaje, se ha reconocido el trabajo realizado por el Colegio Heidelberg, a través de su programa 'Heidelverde', que integra de manera transversal los valores de sostenibilidad, responsabilidad ecológica y compromiso social en la vida diaria de sus estudiantes.

García Brink hizo entrega al director del centro educativo, Óscar Abellón, de una cesta de productos canarios del programa Gran Canaria Me Gusta, como agradecimiento a la labor que el colegio realiza en educación ambiental, y que además forma parte de la red internacional Ecoescuelas, un programa internacional que promueve el desarrollo sostenible.

Entre las iniciativas llevadas a cabo por el colegio destacan el reciclaje de la materia orgánica que se genera especialmente en el comedor escolar o el desarrollo de un huerto ecológico, actividades que contribuyen activamente a la protección del medio ambiente.