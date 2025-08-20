Este es el nuevo festival musical gratuito con el que Mogán despedirá el verano en la playa

Mogán cerrará el verano con un festival que aúna música en directo y gastronomía. La playa de El Perchel de Arguineguín acogerá los próximos días 12 y 13 de septiembre, viernes y sábado, La Marina Festival, un evento que en su primera edición contará con las actuaciones musicales de hasta una docena grupos y DJ canarios y que llega concebido para quedarse y pasar a formar parte de la agenda cultural del municipio.

El festival, organizado por el promotor Emiel Wijnberg en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán, será de carácter gratuito. Durante dos días pasarán por el escenario hasta doce artistas. Así, durante la jornada del viernes 12 de septiembre actuarán Duke’s Band, Family Soul Band, Arantza Navarro, DJ Jonay BJ y DJ Esteban, mientras que en la jornada del sábado día 13 lo harán Los Lola, Señor Natilla, Kenneth Shearman -cantante holandés afincado en Gran Canaria-, Dácil Suárez, DJ Jonay BJ y DJ Jia Miles con la saxofonista Marta. Ambos días el evento arrancará a las 18.00 horas y se prolongará hasta las 01.00 horas de la madrugada.

La Marina Festival se desarrollará en la calle José Manuel Santana García de Arguineguín, anexa a la playa de El Perchel. Allí, entre el local La Chirina y el Centro Joven se instalará un escenario de 10 metros frente al arenal de la cala. Para hacerlo posible, el Ayuntamiento cortará la calle al tráfico y perimetrará el espacio para permitir la celebración del evento en condiciones de seguridad.

evento ayer en la playa de El Perchel de Arguineguín, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se congratuló de que el promotor de La Marina Festival, Emiel Wijnberg, haya escogido el municipio para poner en marcha este nuevo festival. «Que una empresa privada, en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán, haya apostado por El Perchel para llevar a cabo este evento es lo mejor que ha podido pasar», señaló la regidora, quien también se mostró convencida del efecto dinamizador que este festival tendrá sobre la economía de todos los negocios de la zona. «Desde el Ayuntamiento de Mogán hemos apostado por apoyar este evento desde la parte logística porque la colaboración público privada es lo que hace crecer y potenciar el festival», añadió.