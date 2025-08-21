Arucas sanciona a una empresa con 30.050 euros por vertidos ilegales y peligrosos
La empresa arrojó escombros con amianto en varias zonas del municipio, en una infracción calificada como muy grave según la Ley de residuos
Arucas ha incoado expediente sancionador y propuesto una multa de 30.050 euros a los responsables de un vertido incontrolado de escombros y residuos peligrosos, entre ellos placas de fibrocemento con contenido en amianto, en distintos puntos del municipio.
La actuación fue posible gracias a la colaboración vecinal, que permitió identificar el vehículo implicado en los hechos. Los vertidos se produjeron los días 29 de julio y 4 de agosto de 2025 en la zona de Acequia Alta y en el Pasaje El Abedul (Los Castillos), alcanzando un volumen aproximado de 80 sacos.
El expediente se fundamenta en la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Recogida de Residuos y en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, tipificando los hechos como infracción muy grave.
El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que la Ordenanza Municipal prohíbe expresamente depositar escombros en los puntos de contenedores, y que el municipio dispone del Punto Limpio de Montaña de Cardones, donde se pueden entregar hasta 15 sacos diarios de este tipo de residuos de manera gratuita y segura.
Asimismo, se insiste en que la manipulación inadecuada del amianto puede liberar fibras peligrosas al aire, causando enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, y que su gestión debe realizarse exclusivamente a través de gestores autorizados.
