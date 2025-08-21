El Cabildo asfalta la próxima semana la carretera de La Atalaya en Santa Brígida

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, inicia el próximo lunes, 18 de agosto, en el municipio de Santa Brígida y en horario diurno (a partir de las 9:00 y hasta las 19:00 horas), los trabajos de rehabilitación del pavimento de tres kilómetros de la GC-80, la carretera de La Atalaya hasta la carretera de Las Goteras. Estos trabajos, en los que se prevé una inversión de 300.000 euros por parte de la Consejería de Obras Públicas, se prolongarán unos 10 días.

Para agilizar los trabajos que se desarrollan en horario diurno y minimizar el efecto de los cortes de vías, estos trabajos se van a dividir en dos fases según los tramos a actuar. El primer tramo de la GC-80 que se va a acometer, de 2,1 kilómetros, es el que conecta esta carretera con la Carretera del centro (GC-15), a la altura de la Plaza Doña Luisa, hasta el cruce con la carretera de Bandama (GC-802).

Una vez terminado este tramo se acomete la renovación del firme de los 900 metros restantes de la GC-80, entre el cruce con la carretera de Bandama y el inicio de la carretera de Las Goteras.

Desvíos

Como desvío para los usuarios mientras se asfalta el primer tramo de la GC-80 se establece como entrada y salida del barrio la carretera de Bandama (GC-802). En la segunda fase, cuando los operarios del Cabildo lleguen a este cruce con la maquinaria para asfaltar los últimos 900 metros, la opción de la GC-802 quedará inoperativa, por lo que se establece como el desvío más apropiado y rápido para salir del barrio para los vecinos afectados seguir por la GC-80 hasta conectar con la GC-1 en Telde.

Operarios del Cabildo de Gran Canaria en los trabajos de rehabilitación del pavimento de tres kilómetros de la GC-80. / ANDRES CRUZ

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, mientras se ejecuta el asfaltado de estas vías, solicita la máxima colaboración a los conductores que circulen por la zona y que, por favor, sigan las indicaciones que puedan recibir por parte del personal del Cabildo de Gran Canaria que se encuentre trabajando en la zona. En este sentido, desde hoy los operarios de Obras Públicas han colocado a lo largo de la GC-80 los primeros carteles avisando de los cortes que se producirán a parir del próximo lunes a las 9:00 para que los residentes y usuarios de esta vía de La Atalaya estén informados de esta incidencia.

Esta rehabilitación del firme contempla la retirada del pavimento en aquellas zonas donde se considere necesario, la reposición de un nuevo asfaltado con cinco centímetros de mezcla bituminosa y la reposición de la señalización horizontal.