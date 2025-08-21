Helado infinito y barcos de sushi: el nuevo templo japonés que llega a Gran Canaria

La brisa del norte acaricia la costa de Moya mientras, a pocos pasos del Atlántico, un nuevo templo de la gastronomía japonesa abre sus puertas en Gran Canaria.

Allí, entre barcos de sushi que navegan sobre las mesas y bandejas repletas de sabores orientales, los comensales se sientan frente al mar para vivir una experiencia distinta: comer sin límites y sin remordimientos.

El creador gastronómico Manu Food Hunter (@manufoodhunter) fue uno de los primeros en poner a prueba este recién inaugurado espacio. Su veredicto es claro: “En la entrada a Moya y al lado del mar tenemos Sushi Moya, un buffet con una variedad de platos inmensa, diría que el que más de la isla, y con bastante calidad”.

Sushi / Sam Ortega

Sushi ilimitado

El restaurante Sushi Moya, ubicado en Carretera del Norte, 35420 El Pagador, en Moya, funciona bajo un concepto sencillo: pagar un precio cerrado y disfrutar sin límites. El menú cuesta 17,90 euros para adultos y 9,90 euros para niños de 3 a 10 años, y da acceso tanto a platos japoneses tradicionales como a opciones más creativas.

“Platos calientes como el pato laqueado, variedad de gyozas, unos takoyakis que estaban absolutamente brutales.

Quizá nuestro plato favorito de la noche”, relató Manu Food Hunter en su visita junto a su compañera de aventuras gastronómicas, El Jilorio de Noe.

Sushi Moya / Manu Food Hunter

Barcos de sushi y helado sin fin

El fuerte de la casa es, sin duda, el sushi. Nigiris normales y flambeados, uramakis en todas sus versiones, sashimi y hasta un poke que, según Manu, “trae absolutamente de todo”. La joya del menú es el famoso barco: una bandeja en forma de embarcación que llega cargada con piezas variadas. “La de arroz negro fue espectacular, una de nuestras favoritas, el barco imprescindible si vienes aquí”, explicó.

La experiencia se completa con un detalle inesperado: helado ilimitado. “Lo que sí que es brutal es que tienes postre ilimitado de helado, puedes preparar hasta este de doce bolas como yo”, contó el creador, entre risas.

Servicio cercano y ambiente con vistas

Más allá de la comida, el ambiente juega un papel fundamental. El local ofrece una terraza abierta al mar y un salón interior moderno que invita a relajarse. El camarero Luis, según Manu, “fue un absoluto crack, nos atendió que daba gusto”.

El restaurante abre todos los días en horario de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 23:00 horas, y se recomienda reservar con antelación en el teléfono 928 680 466.

En un momento en que los buffets de sushi proliferan en Gran Canaria, Sushi Moya busca diferenciarse con amplitud de oferta, calidad constante y precios accesibles.

“Nuevo buffet de sushi en Gran Canaria sin sobrecostes, con mucha calidad y puedes repetir lo que quieras”, resumió Manu Food Hunter tras su experiencia. Al final, como él mismo concluyó, lo importante es venir con hambre y dejarse llevar: “Vente con hambre porque te vas a poner las botas”.