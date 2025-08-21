Lopesan apuesta por una coctelería de vanguardia con productos de kilómetro cero

Lopesan Hotel Group refuerza su compromiso con la excelencia a través de la renovación constante de sus programas de coctelería. El objetivo es claro: transformar cada bar en un espacio de referencia donde la calidad, la innovación y el cuidado por los detalles eleven la experiencia de clientes y visitantes.

A este compromiso con la innovación se suma una firme hoja de ruta hacia la sostenibilidad: el plan de descarbonización total de la compañía para 2030, integrado en el proyecto Lopesan For Good. Dentro de esta estrategia destaca la labor de la Finca de Veneguera, que ya aporta más del 21% de las frutas y verduras que se sirven en los hoteles del grupo. Esta producción propia garantiza un consumo responsable, estacional y de cercanía, al tiempo que preserva los sabores más auténticos de la tierra canaria.

S U R U Cocktail Bar

Situado en el elegante Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, el S U R U Cocktail Bar se ha convertido en un icono de la coctelería de vanguardia en la isla. Su propuesta rompe esquemas al introducir el formato bar-server: un concepto que lleva el arte de la mixología directamente a la mesa, convirtiendo al bartender, al cóctel y al cliente en protagonistas de una experiencia personalizada.

01 S U R U Cocktail Bar / LP/DLP

Su carta, diseñada con precisión técnica y un marcado acento creativo, combina cócteles aperitivos, “all day” y digestivos, con reinterpretaciones que incorporan ingredientes locales y técnicas de última generación como el fat washing o la cocción al vacío. Propuestas como el “Tuno vuò fà l’americano” o el “Ruso canario” son ejemplo de cómo tradición e innovación pueden fusionarse en un relato sensorial completo, acompañado de una vajilla pensada para potenciar la experiencia.

El propio nombre del bar, inspirado en el término japonés suru (“crear, hacer”), impregna su diseño interior, que juega con contrastes de metal, madera y cerámica local, y su atmósfera sonora, animada por DJs y música en directo. Todo ello refuerza su carácter como referente de la coctelería contemporánea con alma isleña.

Bar Central

En el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, Bar Central se presenta como la coctelería insignia y punto de encuentro para viajeros y residentes. Su majestuosa barra central recuerda a la estación Grand Central de Nueva York, y se convierte en escenario donde se cruzan culturas, historias y sabores en un ambiente elegante y acogedor.

La propuesta combina coctelería clásica e innovación, con un marcado acento canario. Desde refrescantes spritzs para el aperitivo hasta reinterpretaciones creativas de iconos internacionales como el Daiquiri Insólito o la Champagne Margarita, la carta se adapta a cada momento del día. Su cuidada selección de champanes, disponible por copa o botella, lo consolida como un lugar ideal tanto para la espera del viajero como para celebraciones más especiales. Todo ello acompañado de una ambientación musical diversa que recorre el jazz, los ritmos latinos y el afrobeat.

Nereo Cocktails & Food

En la séptima planta del Corallium Dunamar by Lopesan, con acceso directo desde la calle, se encuentra Nereo, un espacio abierto al público local y visitante que propone disfrutar del atardecer frente a las Dunas de Maspalomas con un cóctel en la mano.

Su carta apuesta por el concepto twist on classic, con combinaciones frescas, coloridas y accesibles, que reversionan tragos tradicionales incorporando frutas y productos de proximidad de la Finca de Veneguera. Cócteles como la Veneguera Colada, la Veneguerita o el Daiquiri Canario rinden homenaje a los sabores auténticos de la isla, mientras que su selección de opciones sin alcohol o de baja graduación abre la experiencia a todos los públicos.

La propuesta se completa con una cuidada oferta gastronómica que incluye quesos canarios artesanales, tostas ibéricas y alternativas vegetarianas como el poke. Todo ello en un entorno vibrante donde conviven la tranquilidad de su zona interior y el dinamismo de su terraza abierta al océano, ambientada con DJs y grupos en directo.