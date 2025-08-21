Once afectados por un brote de salmonella en Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha activado un protocolo urgente tras detectar un brote de toxiinfección alimentaria por salmonella que ha afectado a al menos once personas en la isla de Gran Canaria. Los casos se han registrado en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y en el Hospital Juan Carlos I, que forma parte del mismo complejo hospitalario.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) y la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil están realizando una investigación epidemiológica exhaustiva para esclarecer el origen de la infección.

De los once casos confirmados:

Ocho pacientes corresponden al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

corresponden al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Tres personas están vinculadas al Hospital Juan Carlos I, centro polivalente integrado en el mismo complejo.

Los pacientes presentaron síntomas gastrointestinales compatibles con una intoxicación alimentaria, y tras las primeras pruebas diagnósticas, se ha confirmado que la bacteria responsable es la salmonella, una de las principales causas de brotes alimentarios a nivel mundial.

Además de los once casos ya confirmados, otras dos personas se encuentran en estudio por presentar síntomas similares, lo que podría elevar el número total de afectados si se confirman las analíticas.

Sanidad ha iniciado un riguroso protocolo de control y se han tomado muestras tanto de los pacientes como de los alimentos que podrían haber originado el brote. Actualmente se está a la espera de los resultados definitivos de los análisis de laboratorio.

Una de las primeras medidas adoptadas ha sido la inmovilización inmediata de los alimentos sospechosos en la cocina del Complejo Hospitalario, que también da servicio al Hospital Juan Carlos I. El objetivo es evitar que se produzcan nuevas infecciones mientras se completa la investigación.

Esta actuación preventiva forma parte del protocolo establecido por el Servicio Canario de la Salud ante cualquier sospecha de brote alimentario en centros sanitarios.

Activación del protocolo epidemiológico

La Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la dirección del complejo hospitalario, ha puesto en marcha todas las medidas contempladas en los protocolos de actuación ante intoxicaciones alimentarias. Entre ellas se incluyen:

Estudio epidemiológico para determinar el origen del brote.

Seguimiento activo de los casos confirmados y de posibles nuevos pacientes.

Supervisión de los procedimientos de higiene y seguridad alimentaria.

Evaluación del estado de los alimentos suministrados en los días previos a la aparición de los síntomas.

Estas actuaciones buscan garantizar la seguridad alimentaria dentro del hospital y proteger tanto a pacientes como al personal sanitario.

¿Qué es la salmonella y cómo se transmite?

La salmonella es una bacteria que puede encontrarse en alimentos contaminados, especialmente en productos de origen animal como huevos, carnes mal cocinadas o productos lácteos no pasteurizados. Sus síntomas más comunes incluyen fiebre, náuseas, diarrea, dolor abdominal y vómitos

En personas inmunodeprimidas, niños pequeños o personas mayores, puede provocar cuadros más graves que requieren hospitalización.