Fotografía
Quince retratistas capturan Mogán en el primer concurso de foto
Paula Martín logra el primer premio en la categoría de retrato y Cristóbal Miranda lo consigue en la categoría de paisaje
Una quincena de personas participó este martes en el primer Concurso de Foto Rápida en Playa de Mogán, un certamen organizado con motivo del Día Internacional de la Fotografía. Originalidad, creatividad, calidad y rapidez eran los requisitos principales que debían reunir las personas que se animaron a participar en el concurso.
Todas ellas contaron con un total de 60 minutos para capturar su perspectiva única de Playa de Mogán ciñéndose a las dos temáticas propuestas y dadas a conocer minutos antes del inicio por la organización: retrato y paisaje.
En la categoría de retrato obtuvieron premio Paula Martín Ramírez, Saskia Santana Macías y Tania Martín Molina, mientras que en la de paisaje lo lograron Cristóbal Miranda Gil, Saskía Santana Macías y Paula Martín Ramírez. Los premiados, según la posición, recibieron pases de hotel, de parques acuáticos y de tratamientos de spa en distintos centros de Gran Canaria.
El jurado estuvo conformado por tres fotógrafas del municipio. Tanto las fotografías premiadas como las del resto de participantes serán compartidas en los perfiles de redes sociales municipales.
