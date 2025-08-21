Vueling transportó 167.000 pasajeros en julio en el Aeropuerto de Gran Canaria

El Aeropuerto de Gran Canaria registró en julio un total de 167.419 pasajeros transportados por Vueling, frente a los 139.759 contabilizados en el mismo mes de 2024, lo que supone un aumento de 27.660 viajeros. La aerolínea cerró el mes con una cuota de mercado del 14 %, frente al 12,5 % del año anterior.

Según los datos de Aena, el tráfico global del aeropuerto creció en 82.315 pasajeros respecto a julio de 2024. De ese incremento, Vueling concentró el 33 %, consolidándose como primer operador del recinto durante el mes analizado.

En el conjunto del archipiélago, el Aeropuerto de Tenerife Norte también situó a Vueling como primera compañía en volumen de pasajeros. En este caso, la aerolínea movió 177.855 usuarios en julio, un 19 % más que en 2024 (149.785 pasajeros). El crecimiento fue de 28.070 viajeros, lo que representa el 49,2 % del aumento total del tráfico del aeropuerto en ese periodo. La cuota de mercado en Tenerife Norte se situó en el 27 %, frente al 25 % de julio de 2024.