El Ayuntamiento de Ingenio busca ahora alternativas tras prohibir el pago de impuestos en efectivo

El anuncio del Ayuntamiento de Ingenio de eliminar el metálico en las oficinas municipales desde el 1 de septiembre para el pago de tasas e impuestos municipales desató críticas de vecinos y oposición por falta de alternativas legales. El concejal de Régimen Interior, Rubén Cruz Liria, aclara ahora que la medida se comunicó por «transparencia» y que se estudian fórmulas alternativas.

El pasado 19 de agosto, el Ayuntamiento informó de que las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Ingenio y Carrizal dejarían de aceptar pagos en metálico por tasas e impuestos municipales a partir del 1 de septiembre. Desde esa fecha, los abonos deberían realizarse únicamente con tarjeta o transferencia bancaria, siguiendo directrices de Tesorería.

Prohibido pagar en efectivo

El anuncio desató malestar entre ciudadanos y partidos de la oposición, que tacharon la medida de «improvisada» e incluso contraria a la realidad de muchos mayores o personas con problemas bancarios, como embargos de cuentas o pérdida de tarjeta.

Valora, a largo plazo

PSOE y Agrupa Sureste coincidieron en que volver a anunciar un cambio de este calado en pleno mes de agosto y a pocos días de su aplicación demuestra «falta de planificación». Además, recordaron que la legislación sí permite restringir el pago en metálico en las oficinas, siempre que exista una alternativa a través de una entidad colaboradora que lo acepte. «Lo que no es legal es eliminar por completo la opción de abonar en efectivo», avisan. Una salida «lógica y común», señalan, sería Valora para tramitar estos pagos, como ya ocurre en otros municipios. No obstante, esta medida no sería a corto plazo. Para ello sería necesario renovar el convenio mediante acuerdo plenario, ya que en la actualidad solo cubre el IBI y el impuesto de vehículos.

Transparencia y medida menos drástica

Cruz Liria manifestó ayer que el anuncio oficial lo hicimos «para tener total transparencia con nuestros vecinos, con la intención de que si tuviesen algún tipo de trámite que ejecutar en lo que queda del mes de agosto, se adelantaran para que pudiesen pagar en efectivo, porque a partir del uno de septiembre todos los trámites tendrían que ser con transferencia o tarjeta de crédito bancarias», y aclara que obedece a que «no tenemos la certeza de que pudiésemos volver a efectivos».

Lo que sí tienen seguro es que «a partir del uno de septiembre será tarjeta o transferencia bancaria, aunque estamos buscando opciones que no sean tan drásticas». El edil concluye que ya trabaja con Tesorería «para habilitar alternativas y si es posible, recuperar la opción de pago en efectivo a través de otras vías».