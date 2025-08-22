Brunch y joyas: este es el plan más creativo de la isla para este fin de semana

El Molino Quemado, uno de los rincones más singulares de Mogán, abrirá sus puertas este sábado 23 de agosto para celebrar un evento único en la isla: un brunch artesanal acompañado de un taller de joyería personalizada. Una experiencia limitada a solo veinte plazas que ya está despertando la curiosidad de los amantes de la gastronomía y la creatividad.

En palabras de la creadora de contenidos Carla Martín (@missidols), se trata de “un plan diferente, bonito y lleno de detalles, perfecto para disfrutar con amigos o en solitario en un entorno precioso”.

El encanto del brunch artesanal

Quienes asistan al evento serán recibidos con un zumo de mango fresco antes de adentrarse en una tabla cuidada al detalle. El Molino Quemado ha diseñado un brunch que presume de productos de kilómetro cero, con quesos de las islas, pan de Tasarte para preparar tostas con aguacate de Mogán y tomatitos de La Aldea, además de jamón serrano, chorizo de Teror, una mermelada de mango que conquista a primera cucharada y sus famosas empanadillas de millo.

“Es un brunch que enamora porque todo es local y artesanal, con sabores que te hacen sentir en casa”, señalan desde la organización. Para los más golosos, la propuesta incluye fruta de temporada, galletas de gofio, mazapanes de Moya y un croissant de pistacho que ya se ha hecho viral en redes. Todo ello acompañado de dos bebidas calientes y, como detalle extra, el espacio es pet friendly.

De la mesa al taller

Tras saborear la experiencia gastronómica, llega el momento de dar rienda suelta a la creatividad. El taller permitirá a cada participante diseñar un collar o una pulsera desde cero, con una selección de charms en acero inoxidable hipoalergénico y waterproof, disponibles en color oro y plata.

Además, quienes se animen podrán elaborar también un par de pendientes únicos, piezas que llevarán consigo como recuerdo de una mañana especial. “La idea es que la gente se lleve algo creado por ellos mismos, con su sello personal, mientras disfrutan del ambiente mágico del molino”, explican los organizadores.

Un plan con plazas limitadas

El evento se celebrará de 10:00 a 13:00 horas y tiene un precio de 40 euros, que incluye tanto el brunch como el taller de joyería. El Molino Quemado cuenta con parking justo enfrente, lo que facilita el acceso a quienes decidan acercarse hasta Mogán para vivir esta experiencia.

Con solo veinte plazas disponibles de las que ya se han reservado la mayoría, la organización recomienda adquirir las entradas cuanto antes a través de la plataforma Entradium, cuyo enlace está disponible en la biografía de sus redes sociales.

El Molino Quemado se ha consolidado como un referente en brunch artesanales en Gran Canaria, con propuestas que combinan tradición, producto local y un ambiente acogedor con vistas sacadas de un cuento. Esta primera edición del taller con brunch quiere ir un paso más allá, fusionando la gastronomía con el arte de la joyería.