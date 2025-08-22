¿Dónde donar sangre en Canarias este fin de semana?

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) continuará realizando campañas de donación de sangre en diferentes puntos del archipiélago durante los próximos días para facilitar la participación de la población residente y visitante.

El objetivo no es otro que incrementar el número de donaciones durante el periodo estival para que los hospitales públicos de Canarias cuenten con las reservas suficientes de sangre y hemoderivados, que garanticen el desarrollo normal de la actividad asistencial.

Dónde donar sangre el fin de semana

En Tenerife, este sábado, 23 de agosto, una unidad móvil se desplazará hasta el municipio de San Cristóbal de La Laguna, dónde permanecerá instalada en el casco histórico, en la plaza de la Catedral, calle Obispo Rey Redondo. El horario de atención a la población donante será de 10:00 a 14:45 y de 16:00 a 20:15.

Este mismo día, en Gran Canaria, también se podrá donar en la unidad móvil situada en municipio de Santa Lucía de Tirajana, concretamente en la avenida de Canarias de Vecindario, junto al Banco Bankinter, en horario de 10 a 13:30.

Asimismo, se podrá donar en los puntos fijos ubicados en el Hospital Universitario de Canarias, localizado en la carretera general C-822, La Cuesta-Taco, planta 0, junto a los ascensores, donde el servicio estará disponible sin cita previa, este viernes y domingo de 8:30 a 21:30 y el sábado, de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Y en el del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, se puede donar sin cita previa los sábados entre las 9:00 y las 13:00 horas. El teléfono de información es el 922 602 060.

Donar sangre en Gran Canaria

La próxima semana comienza la campaña de donación en el municipio de Agaete. La unidad móvil se instalará en el Parque Popular, con acceso por la calle Juan de Armas, número 6, en horario de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 el martes 26 y miércoles 27 de agosto.

Además, desde el lunes 25 hasta el viernes 29 de agosto, se celebrará una campaña de donación de sangre en el Centro Comercial El Mirador, en local B31, en el municipio de Telde, donde estará operativo de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:45 horas.

En Las Palmas de Gran Canaria, un equipo de extracción se trasladará hasta la calle Triana, junto a Guirlache. El horario de atención será de 10:00 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 el lunes, jueves y viernes, mientras que el martes y miércoles se atenderá de 10:00 a 14:00 horas.

Por último, el jueves y viernes, una unidad móvil del SCS atenderá a todas aquellas personas que deseen donar en el Centro Comercial Alisios, desde las 17:00 hasta las 21:00 horas.

En relación con los puntos fijos de Hemodonación, se puede acudir a donar a la sede provincial situada en la calle Alfonso XIII, número 4, en Las Palmas de Gran Canaria, de 9:15 a 20:00 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes).

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, en calle Guatiza, sin número, permanecerá abierto al público el lunes de 10:15 a 13:15 y de 17:15 a 20:15 el martes y miércoles. Asimismo, el jueves y viernes, el horario será de mañana, de 10:15 a 13:15 horas (excepto festivos).

También se puede acudir a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria (sin cita previa) como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias de lunes a viernes de 10:30 a 13:30; el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes en ambos casos).

Por último, en Hospiten Roca San Agustín, se puede donar con cita previa telefónica, llamando al 928 301 012 (opción 8), el martes y miércoles, de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos).

Dónde donar en Tenerife

Durante la próxima semana quien lo desee podrá donar sangre en la sala de extracción situada en el Multicentro Comercial El Trompo, sector 10, Las Arenas, salida 36 de la TF-5, junto al China Town, en el municipio de La Orotava. El horario del lunes y martes será de 17:15 a 20:30 y de 17:30 a 20:15, mientras que de miércoles a viernes se podrá donar de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 horas.

El lunes 25 y martes 26, un equipo se desplazará hasta el municipio de San Cristóbal de La Laguna, ubicándose en la avenida El Paso, número 24, frente a la Cafetería Guarapo. El horario del lunes será de 10:30 a 13:45 y de 17:00 a 20:45, mientras que el martes será de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:30 horas.

En el mismo municipio, el viernes 29 se llevará a cabo una campaña de donación en la plaza de la Catedral, donde se realizarán extracciones de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:15 horas.

Por último, se llevará a cabo una campaña de donación en el municipio de Puerto de la Cruz, donde la unidad móvil se instalará en la plaza del Charco, en horario el miércoles y jueves de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:15.

Asimismo, se puede acudir a donar al punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, número 14, de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas.

También, en el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, en la calle Arguayoda, número 2, se podrá donar la semana próxima de lunes a viernes de 10:15 a 13:30 y de 16:15 a 19:30 horas. Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518, excepto festivos.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria, en el Hospital Universitario de Canarias, en la carretera general C-822, La Cuesta-Taco, planta 0, junto a los ascensores, se puede donar (sin cita previa) de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. Teléfono: 922 678 670.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la carretera del Rosario sin número, Planta 0 - Bloque Central, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. Sin cita previa. Teléfono: 922 602 060.

Además, también se puede donar en el Hospiten Bellevue, en la calle Alemania, número 6, del Puerto de la Cruz, con cita previa 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, número 53, se puede donar de lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

Dónde donar en Fuerteventura

La próxima semana, el equipo de extracción se traslada hasta el municipio de Puerto del Rosario. Se instalarán en el interior del Centro Comercial Las Rotondas, donde se habilitará una sala en la tercera planta, local 22. El horario de atención a la población donante será lunes y martes de 17:00 a 21:00 horas.

El miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de agosto la campaña de donación se trasladará hasta el Aeropuerto de Fuerteventura, donde permanecerá operativo un punto de donación en las oficinas de Aena. El horario de atención al donante será el miércoles de 17:00 a 21:00, mientras que el jueves y viernes de 9:45 a 14:00 horas.

Asimismo, se puede donar en el Hospital General de Fuerteventura, ubicado en la carretera del aeropuerto, kilómetro 1, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en la Isla. Este punto también estará operativo de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas y se recomienda pedir cita previa llamando al 928 546 684.