Gran Canaria se parapeta contra el fuego: estas son las medidas de prevención que se toman en la Isla

Los incendios que asolan estos días a parte de España ha puesto de manifiesto, una vez más, la importancia de la prevención para evitar o, al menos, minimizar estas catástrofes, hasta el punto que la Fiscalía especializada en Medioambiente y Urbanismo ha puesto el ojo en los ayuntamientos y advierte que investigará si existe una relación entre los fuegos y la falta de planes especiales preventivos. En Gran Canaria, el Cabildo es el máximo responsable de la planificación ejecución de las medidas preventivas, pero cada ayuntamiento debe contar con planes municipales de autoprotección. 14 de los 21 municipios cuentan con este documento y muchos de ellos están pendientes de ser actualizados.

El Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria (Infogran ) diseñado por el Cabildo se integra en la estrategia regional de protección civil y emergencias y establece mecanismos de coordinación entre todos los medios y organizaciones involucradas, garantizando una dirección única que evita situaciones disfuncionales en la respuesta ante incendios. En esta planificación se recogen varias líneas de acción para reducir el riesgo de incendios, si bien resulta imposible eliminar del todo esta posibilidad, según confirman los propios técnicos de la institución grancanaria.

Entre las acciones prioritarias recogidas este plan destacan la limpieza y desbroce de vegetación en carreteras, las pistas forestales y las zonas estratégicas, así como la creación de fajas de protección alrededor de urbanizaciones y áreas sensibles para frenar la propagación del fuego. A la gestión forestal preventiva en forma de clareos, podas y la eliminación de matorral acumulado, se le suman tareas de mantenimiento de los cortafuegos y la intensificación de patrullas de vigilancia durante las épocas de mayor riesgo, así como campañas de concienciación y la coordinación con los 21 ayuntamientos de la isla y la ciudadanía en general.

Efecto exponencial

En ese sentido, los técnicos insulares resaltan el papel vital de la ciudadanía, que tiene la responsabilidad de hacer un uso adecuado del fuego y seguir las recomendaciones de las autoridades, como de mantener sus parcelas limpias de vegetación inflamable, cumplir con la normativa de autoprotección y colaborar en la reducción del riesgo extendiendo el área de limpieza a 15 metros de su propiedad. «Estos 15 metros son fundamentales porque no es una protección lineal, sino exponencial» porque el área que limpia cada vecino contribuye a crear una zona segura que puede convertirse en una vía de escape en caso de incendio y, en el caso de evacuación, una garantía de que la vivienda no se verá afectada por las llamas al regreso, señala uno de los técnicos insulares.

Un bombero trabaja en la extinción de un incendio forestal en Gran Canaria / La Provincia

Precisamente, apunta el Cabildo, este es uno de los aspectos en los que más hay que incidir y en los que los ayuntamientos deben implicarse como facilitadores o mediadores, porque en ocasiones se generan conflictos entre vecinos o se dan casos de dejadez en las obligaciones individuales.

Parte de la estrategia del Cabildo de Gran Canaria se basa en la gestión forestal sostenible, que busca mantener un paisaje mosaico con actividades agrícolas, ganaderas y forestales que contribuyan a reducir el riesgo de incendios y favorecer la recuperación del entorno. Todo ello se combina con la reforestación y la lucha contra la erosión, así como el acondicionamiento de infraestructuras de apoyo como puntos de agua, helipistas y accesos para los equipos de extinción.

Sin embargo, «es tan ingente el trabajo y tal la cantidad de superficie que lo que se puede tener todo limpio», precisa el técnico insular, que añade que, por otro lado, eso sería un «error desde el punto de vista ecológico porque es fundamental que haya zonas con sotobosque». También apunta a que el 'céntimo forestal' anunciado por el Gobierno de Canarias para crear un fondo para la lucha contra el cambio climático y que será gestionado por cada Cabildo, podría suponer una clave para reforzar el trabajo de prevención, ampliar las zonas de actuación y estar más preparados para actuar en caso de incendios.

Zonas más vulnerables de la Isla

Otro de los aspectos que contempla el plan insular es la identificación de las zonas más vulnerables a los incendios, como son la cumbre y las medianías, los municipios del centro y norte, como Tejeda, Artenara, Valleseco y San Mateo, los barrancos profundos y de difícil accesibilidad, y las zonas vegetales próximas a viviendas. El documento recoge además como zonas más sensibles los pinares de Tamadaba, Inagua, Tirma, Pajonales, Tauro, Pilancones y la cumbre central, los palmerales de la cuenca de Tirajana y Fataga, los almendros y matorrales de leguminosas del barranco de Tejeda, y varias zonas de diferentes municipios.

La Provincia

En los primeros 20 años de este siglo San Bartolomé de Tirajana ha sido el municipio que más incendios registró, 152 según el documento, seguido de San Mateo, con 81 y Las Palmas de Gran Canaria, con 77.

Según la información que maneja el Gobierno de Canarias, San Bartolomé de Tirajana es uno de los 14 municipios que cuentan con un plan de emergencia municipal homologado junto a Ingenio, Mogán, Santa María de Guía, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía, Agüimes, Teror, Artenara, La Aldea de San Nicolás, Firgas, Valleseco y Arucas. También tiene plan Telde, pero no cuenta con la homologación porque fue aprobado en 1986 y actualizado en 1995. Ahora el Consistorio ha encargado otro plan.

El concejal de Seguridad de esta localidad del sur, José Carlos Álamo, asegura que en los dos últimos años el Ayuntamiento ha reforzado las medidas y los recursos para la prevención y la lucha contra el fuego en este municipio que al igual que la capital cuenta con su propio cuerpo de bomberos que en campañas de riesgos forestales tiene una dotación permanente de cinco agentes y un cabo, y el oficial está siempre conectado. Además, tiene un «camión de bomberos en Tunte para actuar», permitiendo una respuesta más rápida.

Por otro lado, se han incorporado a la flota dos 4x4, dos motos y un camión preparado para la orografía de la zona y equipado con una piscina de 7.000 litros de agua que se monta en lugares estratégicos para que los helicópteros puedan cargar o los bomberos puedan conectar sus bombas. A todo ello se suma la labor de los voluntarios de Protección Civil, «con retenes permanentes en zona de medianías como Cercados de Espino, Ayacata, Ayaguayre, Tunte, Fataga, Risco Blanco y Taidía, con inspecciones para ver si hay incidencias y en permanente contacto con los bomberos», así como las acciones de concienciación y apoyo a la ciudadanía y el cumplimiento de las directrices del Cabildo.

Lentitud burocrática

Por su parte, el alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, destaca las simulaciones que se realizan en su municipio para comprobar la funcionalidad del plan municipal, que pronto será revisado y actualizado. Asimismo, apunta a las dificultades burocráticas a las que se enfrenta el Consistorio para hacer cumplir la obligación de limpiar los perímetros de las propiedades privadas, puesto que cuando surgen imprevistos con algún vecino se inicia un trámite administrativo que se dilata en el tiempo para obligarlo o actuar de oficio y luego repercutirle el coste.

En San Mateo, el Consistorio ha creado una red con la ciudadanía para mejorar la respuesta en caso de incendio, tal como apunta su edil de Seguridad, José Déniz. Este protocolo creado el año pasado incluye reuniones con los vecinos, inventario de los espacios y herramientas claves y puntos de evacuación, los teléfonos de personas que actúan de enlace en los barrios para tener informados a sus vecinos y localizar a aquellos que viven aislados.

Déniz asevera que la masa forestal que rodea al municipio es un «auténtico riesgo» y que todas las medidas no son suficientes con los fuegos de última generación y las condiciones como el viento, las temperaturas extremas y la sequedad, entre otros.

Vecinos de este municipio se quejan estos días de la pinocha acumulada en los márgenes de las carreteras y critican el incumplimiento del plan insular.