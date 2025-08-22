Sillas adaptadas para personas con discapacidad a San Bartolomé de Tirajana

“Contar con unas playas más accesibles para personas con dificultades para moverse sobre la arena es uno de los objetivos de la Consejería de Bienestar Social, por ello, hace entrega hoy de tres de las 76 sillas de ruedas especiales financiadas por el Ejecutivo con el fin de permitir que las personas usuarias de la playa con movilidad reducida cuenten con un medio específicamente diseñado para ellas que facilite su acceso a la arena y puedan disfrutar de un día de playa en familia”, afirmó en viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, durante el acto de entrega de las tres sillas anfibias que tuvo lugar en Playa de Inglés, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

“La inclusión pasa por dotar a las personas que lo necesitan de las herramientas disponibles que faciliten su interacción en la comunidad; sin duda, dotar a los municipios costeros de sillas anfibias que mejoren la accesibilidad de sus playas no solo ayuda a las personas de este colectivo sino que nos engrandece a todos como sociedad”, afirmó el viceconsejero, quien señaló que esta actuación se enmarca dentro de las medidas impulsadas por el Gobierno canario en pos de la eliminación de barreras y mejora de la inclusión social entre el colectivo de personas con discapacidad.

“La llegada de estas tres nuevas sillas anfibias supone un paso más en nuestro compromiso con unas playas accesibles e inclusivas. Se trata de un recurso que complementa la línea de trabajo que estamos desarrollando desde la Concejalía de Playas, con la que aspiramos a construir un modelo de litoral adaptado a las necesidades reales de los usuarios, con servicios pensados para todos. Este nuevo servicio entra en funcionamiento en un momento clave, justo cuando ya se han ejecutado las obras de mejora en los puntos de acceso al litoral, reforzando así nuestro objetivo de poner en marcha un municipio más igualitario, más accesible y mejor preparado para acoger a todas las personas en condiciones de dignidad y autonomía”, recalcó el primer teniente de

alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, quien asistió a este acto de entrega junto al concejal de Servicios Sociales, Dimas Sarmiento.

El conjunto de tres sillas de ruedas adaptadas entregadas hoy el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana forma parte del total de 76 sillas anfibias (56 son para personas adultas y 20 para personas menores) que la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección general de Discapacidad, ha adquirido a través de los fondos Next Generation Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Las sillas han sido distribuidas entre una treintena de municipios del Archipiélago.