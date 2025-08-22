Tres asociaciones rechazan la planta de propano en Salinetas

La asociación vecinal Meclasa, que comprende Melenara, Clavellinas y Salinetas; el colectivo Turcón-Ecologistas en Acción y la asociación ciudadana Salto a la Transición Ecológica mostraron enla reunión celebrada recientemente su rechazo a la planta de gas propano propuesta en Salinetas, en la zona de costa de Telde.

Los tres colectivos presentaron alegaciones el pasado mes de junio a la Dirección General de Energía de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, impulsor de este expediente; así como, al Ayuntamiento de Telde, para que haga una declaración opuesta al proyecto de la empresa Disa.

En la misma reunión, estas asociaciones establecieron varias acciones, a modo de hoja de ruta, para comenzar una campaña de difusión y oposición, a la vez que animan a los vecinos y vecinas a participar de esta iniciativa.

El proyecto de Salinetas, lleva por nombre ‘La Garita’, y requiere de una declaración de utilidad pública para la construcción de una Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW con un almacenamiento previsto de 1.000 metros cúbicos de propano, además de dos depósitos horizontales de 200 metros cúbicos, en un área situada a menos de 280 metros de viviendas habitadas.

Los colectivos aseguran que esta instalación «representa un peligro potencial en caso de fuga, incendio o explosión, especialmente por la presión y que el volumen del gas almacenado», y añaden que la proximidad a zonas residenciales «vulnera el principio de precaución y la protección de la salud pública».