La casa centenaria frente al mar

La última casa del paseo de la playa de Melenara ya estaba allí cuando las fotografías eran en blanco y negro. El programa de las fiestas del barrio costero teldense incluye este año en sus páginas varias imágenes de antaño, en las que la aparece. Para los que la quieran situar mejor en la memoria, era la que estaba al lado del desparecido edificio La Tortuga.

Con sus muros pintados de blanco y la puerta y ventanas de azul marino, sus sólidas paredes se han ganado el derecho de permanecer en el mismo lugar desde hace más de 100 años.

Su propietaria, Carmen Artiles Calixto, sabe lo afortunada que es al tener la playa a un paso de la puerta de su casa y vivir con el arruyo del mar en los oídos. Tras algunos tropezones de salud, su médico siempre le comenta que su residencia es la mejor de las medicinas, por lo que le aporta no solo al cuerpo, sino también al alma.

La casa se la compró el abuelo de Francisco Herrera, su marido ya fallecido y al que todos los días echa de menos, a la familia inglesa Fyffes, dedicada a la exportación del tomate y que la había levantado en el lugar sobre el año 1900. Carmen recuerda que al lado de la casa, en el risco, estaban las marcas de unas grandes estanterías de madera donde también se depositaba la caña de azúcar. Los barcos esperaban fondeados en el antiguo muelle que había en la zona para la carga y descarga, frente a la misma casa, mientras se acercaban una barcas a recoger la mercancía, la caña y los tomates.

La casa, antes de ser comprada, la manejaba un guardián, que además de vigilar la zona, levantaba una cadena junto a la casa para cobrar un canon a los camiones por el paso. El interior de aún conerva el pequeño cuartito destinado al guardián. Las reformas de su interior convirtieron ese pequeño habitáculo en la zona de despensa.

El abuelo de Paco, cuando la compró, también puso en uno de los lados un pequeño bar, que se ganó una buena fama por sus churros de pescado y rebozados, como recuerda Carmen, quien añade que también sirvió como correos. "Muchas mujeres que tenían en aquella época a sus novios en El Aaiún dejaban aquí sus cartas", explica, y añade que, contra lo que creen muchas personas, "no es una casa cueva, solo que está construida pegada al risco de esta zona de la playa"

Una vez que la casa la heredó su marido, dedicaban los lunes a hacerle arreglos. Ese era el único día en el que cerraban su negocio en Vecindario, el asadero de pollos Canarias, que estuvo abierto al público 40 años hasta que ambos se jubilaron y la pudieron disfrutar juntos, hasta que Paco murió. "Yo ya no voy a hacer nada más aquí, solo disfrutarla", apunta Carmen.

La dueña de esta casa centenaria confiesa que a veces tiene que espantar a los extranjeros que le entran por la puerta para adentro buscando un baño o por curiosidad. Tampoco oculta que no recuerda las veces que le han propuesto comprarla y no habla de las ofertas económicas que le han hecho. Su ubicación, en el mismo paseo de la playa, con la arena y el mar a tiro de piedra y los recuerdos que guarda en su interior, Carmen Artiles sabe que no hay dinero en el mundo para pagarla.