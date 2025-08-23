Fado, blues, teatro y ópera para empezar el otoño en Santa Brígida

En septiembre, Santa Brígida da inicio a una programación cultural diseñada por la Concejalía de Cultura, que dirige Avelina Fernández Manrique de Lara. La agenda supone un auténtico banquete artístico con un total de 32 actividades. Durante los próximos dos meses, el municipio se transformará en un hervidero creativo con representaciones de teatro, ópera, conciertos, exposiciones, literatura, cine, magia, además de talleres y actividades para todos los públicos y sensibilidades.

El teatro alzará el telón con La Farsa del Siglo de Oro, una comedia en verso ambientada en un antiguo corral de comedias; también con Las bodas del Fígaro, versión de la ópera cómica situada en un cabaret de las Islas Canarias de los años 60, en plena dictadura franquista; y La Dama de Otoño, homenaje a las mujeres nacidas a mediados del siglo XX.

Las artes plásticas brillarán con dos exposiciones destacadas: Martín Chirino por Rafael Monagas, una mirada íntima a la obra de uno de los grandes maestros universales de la escultura abstracta del siglo XX, y una muestra de Ana Luisa Benítez, la artista cuyas esculturas urbanas al aire libre embellecen galerías y espacios públicos de Gran Canaria.

La naturaleza será protagonista con Flora y fauna canaria, de Lola Santana, y con la exposición divulgativa Noviembre Forestal, que invita a reflexionar sobre la importancia de los bosques del Archipiélago, así como el Mendi Tour, el Festival de Cine de Montaña, que destacan por su espectacularidad visual y su profundo mensaje humano y medioambiental.

Las letras tendrán un espacio de honor con la presentación de cinco libros. Entre ellos, un encuentro con Manuela Carmena. El Centro Cultural abrirá sus puertas para inviar a la ciudadanía a dialogar sobre política, sociedad y vida con la exalcaldesa de Madrid a raíz de su último libro, Imaginar la vida. También se presentará El banquete de las brujas, de Fabio García, en la sala Lola Massieu, una novela que fusiona arte, historia, cristianismo y brujería en la Gran Canaria más desconocida y rescata del olvido la obra de Jesús Arencibia.

Ebbaba Hameida presentará Flores de papel, un viaje literario desde el exilio saharaui hacia la memoria y la sanación a través de la memoria de tres mujeres del desierto; y El abrazo de Sofía, de Rosa Ortega, una reflexión sobre el afecto y la conexión humana cuyos beneficios se destinan a la Asociación Pequeño Valiente, así como la presentación de El monje, el leopardo y el grillo cubano de Emma Romeu Riaño.

La música tiene siempre un papel protagonista en el programa cultural de Santa Brígida. Desde Mozart interpretado por la formación Harmoniemusik del Gran Canaria Wind Orchestra, bajo la dirección de David Fiuza Souto, hasta la excelencia de la Joven Orquesta de Gran Canaria con el maestro Josep Gil con un repertorio de obras del repertorio clásico y romántico.

La melancolía del fado llegará de la mano de Fado a verdade, cuarteto grancanario único por su enfoque y repertorio, que combina las escuelas tradicionales del fado de Lisboa y Coimbra con influencias del folclore canario, música brasileña, afro-latinoamericana, jazz y World Music. Y para los amantes del blues, llega la V edición del Atalaya Festival Blues, cuyo cartel reunirá a Los Mojo Groovers, The Blues Riders, The Hillrockets, Juanma Montero & Fernando Jiménez Quintet y Predicador Ramírez Blues Band, junto a una muestra de artesanía y gastronomía local.

El mago David de la Torre Goya presentará The Power of Magic, un espectáculo de gran formato que llenará de asombro el Centro Cultural. También habrá talleres de teatro para todas las edades, cine, confección de trajes del siglo XVI para teatro, alfarería, digitalización y escritura creativa para jóvenes, así como los más pequeños disfrutarán de un nuevo pase de Cuentos con Chocolate que, cada vez, atrae a nuevos pequeños lectores, y vuelven los Cuentacuentos de la mano del narrador oral Juan Antonio González.

Hace cinco siglos se levantó en Santa Brígida una pequeña ermita que marcaría el inicio de una historia que el Ayuntamiento celebrará con visitas guiadas, exposiciones y mesas redondas sobre un legado que combina historia y arte.

La programación arrancará en octubre con dos exposiciones: el Niño Jesús Indiano y una muestra de fotografía histórica de la parroquia y la villa. Se suman dos conferencias —sobre el templo parroquial y sus bienes muebles (por José Coenencap) y la Vega de Tafira en el siglo XV (por Álex Hansen) —, el concierto Stabat Mater de Francisco Brito Báez con la Orquesta y Coro de la Sinfónica de Las Palmas, y la presentación del libro 500 años de la Parroquia de Santa Brígida (1525-2025), por David Socorro, Pedro Quintana y Argelia Camino. La Coral Polifónica acompañará la misa presidida por el Obispo José Mazuelos Pérez.

La concejal de Cultura ha expresado así su entusiasmo: «La cultura nos une como sociedad. Es una ventana abierta pero también una herramienta poderosa para comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo». La invitación está abierta para que cada vecino y vecina y cada visitante «encuentre su espacio» en esta agenda tan variada.