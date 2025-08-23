El juzgado pide datos para frenar el mayor núcleo chabolista del Sureste

Un operativo policial formado por Guardia Civil, con la participación de la unidad del Seprona, y Policía Local de Santa Lucía, y técnicos del Ayuntamiento del área de Gestión Urbanística, entró al asentamiento ilegal de Bahía de Formas, en el municipio de Santa Lucía, para notificar a las personas residentes, que deben comparecer ante el Seprona en el puesto de la Guardia Civil de Vecindario para identificarse. Se trata de un suelo privado y calificado como rústico que está siendo ocupado ilegalmente. Según fuentes consultadas, el objetivo es frenar el crecimiento de este núcleo de chabolas, el mayor de la zona del sureste.

Se calcula que actualmente residen en esa zona entre 500 y un millar de personas de varias nacionalidades

Este poblado de infraviviendas ha ido creciendo en los últimos años ante la emergencia habitacional y la falta de recursos. Se calcula que actualmente están viviendo en el lugar entre 500 y un millar de personas de diferentes nacionalidades. Se estima que puede haber unas 200 viviendas ilegales. El asentamiento carece de servicios básicos, como agua, luz o recogida de residuos, además de no tener una red de alcantarillado. Además de todo esto, el lugar ya sufrió en marzo de este año un incendio, en el que no hubo que lamentar daños personales, aunque puso en riesgo la integridad de las personas residentes en la parcela. La proliferación de infraviviendas construidas con todo tipo de materiales como palés de madera o plásticos conlleva a que este poblado sea además una zona de riesgo potencial muy alto.

Precinto de parcelas

Después de varios años de crecimiento de la zona, ayer técnicos municipales, acompañados por la Policía Local, precintaron varias parcelas, además de ir de puerta en puerta para entregar la notificación del juzgado nº 3 de San Bartolomé de Tirajana. Las que no obtenían respuestas eran precintadas. Las personas que los atendían dejaban pasar para comprobar el estado de las viviendas y recibían el documento, que debían firmar con sus datos.

La Guardia Civil identificaba a las personas que salían o entraban en coche o andando a la zona, que se mostraban colaboradoras.

La gente que estaba en el lugar mostraba su nerviosismo y desesperanza por la situación. «Ya la agricultura se perdió y están estos solares. Nosotros nos hemos preocupado en limpiarlos y además de evitar que se viertan basura y escombros, porque esto antes era un basurero», asegura una de las personas que reside en la parcela. La mayoría no quiere dar su nombre por temor. Algunos confesaban que tenían «mucho miedo en el cuerpo».

Sin alquileres

Muchos de ellos reconocen que están en una situación delicada porque son conscientes de que no están residiendo en viviendas legales. «Esto es un problema social. Aquí no hay donde alquilar. Nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo económico con nuestro trabajo, el problema es que no hay vivienda, y eso pasa en Canarias y en la península». También expusieron que muchas personas se aprovechan de la necesidad de las familias y alquilan muy caro pisos o garajes en las que terminan alquilando por habitaciones o pequeñas viviendas en las que tienen que convivir más personas de la capacidad que tienen, la mayoría de ellos familias enteras.

Emilio y Yonny son dos venezolanos de más de 50 años que viven en Gran Canaria desde hace siete años. Ambos están regularizando su situación, pero mientras tienen que sobrevivir. Aseguran que los terrenos llevan años abandonados y que antes era un basurero ilegal donde la gente venía a depositar escombros y enseres. «Nos hemos querido enterar de quiénes son los dueños de la parcela, para comprar y hacer los trámites como debe ser, pero ha sido imposible». Aseguraban que viven en el lugar familias enteras y también mayores, «muchos de ellos con enfermedades graves».

«Los que vivimos aquí somos personas vulnerables que queremos mejorar nuestra situación», manifestó Emilio, que descarta volver a su país. «Prefiero una cárcel en España que una tumba en Venezuela», sentenció.