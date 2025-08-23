Así es Musiú, el gastrobar de Arucas que fusiona comida venezolana y noches de copas

El olor a arepas, la hospitalidad y amabilidad de los camareros y, por supuesto, un ambiente acogedor dan la bienvenida a la cafetería y, además, pub de copas Musiú, en Arucas. Durante el día, patacones, cachapas, tequeños, empanadillas y muchos otros platos recorren el local de un lado para otro, pero, al caer la noche, la música empieza a sonar, los hielos cobran protagonismo y la barra del establecimiento se convierte en el escenario de un baile de botellas de alcohol, cervezas y mojitos de todos los sabores.

Erika Guerrero, la propietaria, es de Venezuela y, con mucho esfuerzo y dedicación, ha conseguido que las personas que visiten su local puedan conocer la gastronomía de su país natal sin necesidad de desplazarse 6.000 kilómetros. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. «Cuando yo tomé la cafetería, hace seis años, únicamente ofertaba bebidas y algo de desayuno; lo de la comida venezolana empezó más tarde», explica. Durante varios meses, los clientes le preguntaban cuándo iban a comenzar a hacer arepas y otros platos típicos venezolanos. «Le decía a todos que quería mantener el establecimiento como un bar de copas», argumenta.

Algunas de las bebidas del establecimiento / Andrés Cruz

Meses más tarde, introdujo una pequeña carta con picoteos. Tiras de pollo y papas arrugadas eran algunos de ellos. «Estos platos estaban pensados, sobre todo, para acompañar a las copas, que era en aquel entonces nuestro producto principal». La idea de Guerrero tuvo bastante aceptación y cada vez eran más las personas que, además de tomarse una cerveza o una copa, también pedían alguno de los platos para picar algo. «Las primeras recetas de comida venezolana que se introdujeron fueron los patacones, las arepas y las tajadas», recuerda. Desde ese momento, el menú no ha parado de crecer. Tequeños, empanadas, pastelitos, cachapas, pabellón y arepas de todos los rellenos decoran únicamente una de las partes de la carta. El resto está compuesto por hamburguesas, papas arrugadas, raciones de diferentes carnes y pescados y, por si fuera poco, para las personas más sanas, hasta ensaladas.

El plato típico

«Los patacones, por ejemplo, son los plátanos machos verdes que se escachan, se fríen y luego se les pone un topping por encima, que puede ser guacamole, carne mechada, zanahoria rallada, queso blanco latino y salsa rosa», enumera. Sin embargo, el plato típico por excelencia del país es el pabellón. «Esa es una comida completa compuesta por arroz, judías negras, carne mechada, huevito y arroz», destaca.

Platos típicos venezolanos en Musiú / Andrés Cruz

El viaje a Venezuela no termina con las comidas. El papelón con limón y la chicha son dos de las bebidas que aportan el toque dulce y refrescante al banquete y, cuando llega la hora del postre, la guinda final la aporta el golfeado, una caracola endulzada con panela y anís, y además, servida caliente con queso y melao. «Es una explosión de sabor y un contraste entre dulce y salado», asegura Guerrero.

Los viernes y sábados por la noche, Musiú recuerda sus orígenes y las copas toman el protagonismo del local. Las luces se apagan, la música se «prende» y comienza la hora del baile y la diversión. «Tenemos todo tipo de bebidas, desde ron Santa Teresa, Pampero, Cacique y Diplomático, que son los típicos de allá, hasta cervezas, rones de aquí, ginebras de sabores y mojitos sin alcohol», acentúa. En algunas ocasiones, el interior del establecimiento se ha llegado a convertir hasta en una clase de salsa. «A veces viene una chica que trabaja en un gimnasio del municipio y trae a su equipo de baile y hacemos aquí una pequeña fiesta de salsa», subraya.

Hoy, Musiú es un espacio consolidado en Arucas que combina la gastronomía venezolana con un ambiente distendido tanto de día como de noche. Lo que comenzó como un bar de copas se ha convertido, con el tiempo, en un lugar de referencia para quienes buscan buena comida, trato cercano y una propuesta diferente en el norte de la Isla.