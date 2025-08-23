Residentes del asentamiento ilegal de Bahía de Formas reciben notificación del juzgado de San Bartolomé de Tirajana

Guardia Civil, con unidades del Seprona; Policía Local y técnicos municipales se personaron este sábado en el asentamiento ilegal de Bahía de Formas para notificar una orden del Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana a las personas residentes en esa zona. Según las personas que viven en el lugar, el número de personas actualmente podría estar en más de 400 de diferentes nacionalidades.

Los técnicos municipales fueron de chabola en chabola tocando en las puertas. Aquellas en la que no había nadie en ese momento se le precintaba la entrada. El personal pudo acceder a otras tantas para ver las condiciones y entregarle en mano la orden del juzgado.

Operarios municipales colocan un cartel avisando del precinto en la zona a la entrada del asentamiento de Bahía de Formas. / LP/DLP

El asentamiento, que carece de servicios básicos, como agua, luz o recogida de residuos, además de no tener una red de alcantarillado. Además de todo esto, el lugar ya sufrió en marzo de este año un incendio, en el que no hubo que lamentar daños personales. La proliferación de infraviviendas construidas con todo tipo de materiales como palés de madera o plásticos conlleva a que este poblado sea además una zona de riesgo potencial muy alto.

Los técnicos municipales y Policía Local procedieron al precinto de parcelas. También colocaron a la entrada del asentamiento una pancarta grande anunciando el precinto de la zona.

