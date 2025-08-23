San Bartolomé de Tirajana concede las primeras ayudas al alquiler para familias trabajadoras por valor de más de 173.000 euros

La concejalía de Vivienda de San Bartolomé de Tirajana ya tiene lista definitiva de las familias que serán beneficiarias por las primeras ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente. Un total de 173.448,14 euros que llegarán directamente a 54 familias y personas trabajadoras empadronadas en el municipio, con el objetivo de aliviar la carga económica que supone el pago mensual del alquiler y garantizar que nadie tenga que dejar su hogar por motivos económicos.

Se trata de la primera ayuda de este tipo en la historia del municipio y que nace del compromiso de la concejalía de Vivienda, que dirige Lucía Jiménez (CC), con una política de vivienda que pone a las personas en el centro. En esta primera edición, algunos solicitantes no pudieron acceder a la ayuda por no cumplir con ciertos requisitos fijados en las bases, como la residencia mínima en el municipio durante un año antes del inicio del periodo subvencionable, el límite de ingresos según el IPREM o la acreditación de una situación laboral concreta.

Por estos motivos, ya se está trabajando en unas bases más flexibles para la próxima convocatoria, reduciendo baremos y requisitos para que muchas más personas puedan beneficiarse en 2026 con ayudas correspondientes al periodo 2025.

Los beneficiarios recibirán ayudas que van desde los 370 euros hasta los 6.000 euros, en función de su situación económica y del periodo subvencionable. Aunque el importe máximo previsto en las bases era de 3.000 euros por solicitante, en esta primera edición se han tenido en cuenta los alquileres de 2023 y 2024, lo que ha permitido que algunas familias alcancen el doble de la ayuda y cuenten con un apoyo más sólido para afrontar el pago de su vivienda

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, celebra que “estas ayudas den respuesta a un problema real. Queremos que nuestros vecinos trabajadores puedan seguir viviendo aquí, en su municipio, sin que el alquiler sea un motivo para irse. Éste es solo el comienzo”.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, destaca que “es una satisfacción anunciar que muchas familias recibirán en breve las primeras ayudas. Y lo mejor es que esto no se queda aquí, estamos afinando las nuevas bases para llegar a más gente, porque queremos que las próximas ayudas lleguen a todas las familias que lo necesiten”.

Con esta resolución, la Concejalía de Vivienda logra un objetivo que se marcó al inicio del mandato: dar un respiro económico a quienes más lo necesitan y fortalecer el arraigo de las personas al municipio permitiendo que vivir en San Bartolomé de Tirajana sea posible.