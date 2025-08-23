¿Quién taló en Santa Cristina?

Diferentes redes sociales han publicado imágenes de troncos de árboles talados en el entono natural del área recreativa de Santa Cristina, en el municipio de Santa María de Guía, lo que ha provocado que personas usuarias de estos medios se pregunten quién lo ha hecho y cuáles son los motivos que han llevado a quitar los árboles en una zona que se distingue por ofrecer un lugar de ocio y esparcimiento en un espacio donde la naturaleza es uno de sus principales atractivos.

Este periódico intentó ayer conocer quién fue la institución responsable de la tala. Tanto el Cabildo de Gran Canaria como el Ayuntamiento de Santa María de Guía negaron ser los autores, dejando en el aire la respuesta que demandan ecologistas y ciudadanos y ciudadanas de a pie. Fuentes del Ayuntamiento señalaron que los trabajos se han realizado en suelo del Cabildo, no municipal. Mientras tanto, los troncos de madera permanecen por fuera de las vallas que delimitan el recinto recreativo.

Colectivos como Los Vigilantes de los Árboles de Gran Canaria ya publicaron el pasado mes de marzo en la red social Facebook "sorprende encontrar 29 tocones de árboles talados en La zona recreativa de Santa Cristina. Esperamos que sea una tala motivada por criterios científicos y no una tala indiscriminada. De todas formas impresiona ver tantos cadáveres".

El grupo Salvar Almagro también publicó el la misma red un mensaje del ecologista Javier Marrero Santana, que informaba de que "cerca de veinte árboles de gran porte talados en el pinar de Santa Cristina,Gran Canaria. Y encima pusieron un aparcamiento de alquitrán en lo que ya lo era de tierra y que no existía ningún problema. ¿Ecoisla…qué coño ecoisla?".