Fontanales celebra su romería y se une en torno a San Bartolomé con tradición, música y gastronomía

La localidad de Fontanales, en el municipio de la Villa de Moya, se transformó este sábado en un auténtico escenario de tradición y convivencia con la celebración de su Romería y Ofrenda a San Bartolomé. Las calles se llenaron de alegría y reencuentros, en una jornada señalada en el calendario para los habitantes del pueblo y de la zona. Vestidos con los trajes típicos, los asistentes participaron entusiastas en la comitiva, manifestando su devoción y respeto por las costumbres de Moya.

La romería, encabezada por la corporación municipal y acompañada por las carretas de los distintos barrios de la parroquia, estuvo dirigida y presentada por Raúl Arencibia, representante de la Diócesis de Canarias. El calor fue protagonista, pero no restó entusiasmo a la jornada, donde la ofrenda de frutos y flores se convirtió en un momento clave para el pueblo, que aprovecha esta cita para agradecer y compartir los frutos del campo.

La importancia del sector primario quedó muy patente, haciendo visible el trabajo agrícola y ganadero que identifica a la comarca de Fontanales. El alcalde, Raúl Afonso, subrayó el carácter familiar y tradicional de esta romería, resaltando la oportunidad de reunir a las familias alrededor de su patrón y dar visibilidad a la riqueza agrícola local.

Romería de Fontanales en Moya / La Provincia

Música folclórica y actividades para todas las edades

Concluida la romería, la fiesta continuó con el tradicional baile de taifas, acompañado por la Agrupación Folklórica San Francisco de Asís de Casas de Aguilar, la parranda Amigos Isleños de Las Palmas de Gran Canaria y la parranda Amigos de Tejeda. Las canciones y bailes populares animaron la tarde y contribuyeron a crear un ambiente festivo y de reencuentro intergeneracional.

El programa festivo, cada año más completo y participativo, incluye hitos destacados como la Feria KM.0, que este año volvió a batir récord de visitantes, y el clásico concurso de la papa, donde se frieron más de 200 kilos de este producto para el disfrute de vecinos y asistentes. Fontanales reivindica así el valor de la gastronomía local y de la cocina tradicional canaria.

Un fin de semana repleto de actos populares

Las celebraciones continúan con una verbena en la plaza, prevista para el sábado 23 de agosto, amenizada por DJ Promaster y la orquesta Star Music, dando paso a una noche de música y alegría. El domingo, Día de San Bartolomé, se celebrará la tradicional** feria de ganado**, junto a una degustación de quesos locales, una muestra de artesanía y productos típicos y la esperada función religiosa seguida de la procesión y la degustación de papas sancochadas con huevo duro y caballa, por un precio simbólico de 2 euros el plato.

El cierre de la fiesta será musical, con las actuaciones de los grupos Salvapantallas y Aseres, asegurando el mejor ambiente para despedir unas fiestas que cada vez gozan de mayor participación y acogida.