Fontanales culmina sus fiestas patronales con homenaje a San Bartolomé y una intensa agenda de actividades tradicionales

Este 24 de agosto, Fontanales, localidad perteneciente a la Villa de Moya (Gran Canaria), vivió el día grande de sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé, poniendo el broche de oro a varios días de celebraciones cargadas de reencuentros, fervor y actividades populares.

El ambiente festivo y el sentido de comunidad se hicieron latentes desde primera hora de la mañana, cuando la tradicional feria de ganado reunió a ganaderos y visitantes en un espacio de exposición y valoración de las mejores reses tanto del propio barrio como del resto de la isla. Niños y mayores pudieron disfrutar de esta muestra que, además de impulsar el sector primario, sirve como punto de encuentro para generaciones y refuerza la economía rural de la zona.

Artesanía, folklore y productos locales: el corazón de la fiesta

A la feria de ganado se sumó una muestra de artesanía y folklore, donde las tradiciones de Fontanales y de la Villa de Moya se pusieron en valor a través de la venta y exposición de productos hechos a mano. Los asistentes tuvieron oportunidad de degustar una variada selección de productos típicos, entre los que destacaron el queso de la Villa de Moya, la miel local, dulces y pan artesano, así como el clásico plato de papas sancochadas, huevo duro y caballas, compartido en ambiente de hermandad.

El impulso de estas actividades es fundamental para la sostenibilidad del sector primario, un pilar de la economía rural canaria. Más información sobre iniciativas de apoyo al mundo rural y gastronómico se puede consultar en la web del Gobierno de Canarias y de la Villa de Moya.

Misa y procesión

El acto central del día fue la celebración de la misa solemne en honor a San Bartolomé, seguida de la tradicional procesión por las calles del barrio, encabezada por el alcalde Raúl Afonso y la corporación municipal, junto al consejero Poli Suárez del Gobierno de Canarias. A pesar de las altas temperaturas, la devoción de los vecinos se hizo sentir durante todo el recorrido, manifestando el agradecimiento y las peticiones al santo patrón para la protección del sector primario durante el próximo año.

El alcalde subrayó el carácter integrador de estas fiestas: “Las fiestas de Fontanales son una tradición dentro de la Villa de Moya. Reunimos a la comunidad para perpetuar valores y costumbres que se transmiten de generación en generación, especialmente entre los más jóvenes”.

Música para el cierre

El cierre de la jornada estuvo marcado por la música, con la actuación de Yeray Rodríguez y Punto Cubano, además de los conciertos de Salvapantallas y Aseres, que pusieron la nota festiva para todos los asistentes y cerraron unas fiestas caracterizadas por la participación ciudadana.