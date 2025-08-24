El jeito de José Antonio Ramos revive con la reinterpretación de ‘Tanekra’

El talento, jeito y la visión que tenía el timple en las manos de José Antonio Ramos, saltando de la música tradicional a otros géneros contemporáneos, volvió a revivir anoche en el concierto ‘Una noche en Artenara’, que celebró su 22ª edición recordando al compositor y músico fallecido en 2008 y natural de este pago cumbrero.

Los timplistas Yone Rodríguez y Abraham Ramos, los solistas Míchel Montelongo, Pepe Montelongo, José Manuel Ramos y Mariví Cabo, bajo la dirección musical de Juan Sebastián Ramírez, protagonistas de esta nueva entrega del festival, rescataron para la ocasión ‘Tanekra’, el último disco grabado en 1995 por el Trío Timple, liderado por José Antonio Ramos.

Este álbum está considerado una de las grabaciones más emblemáticas de la música moderna inspirada en la raíz popular de Canarias y es un trabajo esencial para comprender la evolución del timple en el contexto de la música contemporánea producida en las Islas. ‘Tanekra’ marcó un antes y un después en la manera de entender el instrumento y sus posibilidades expresivas. La hermana del desaparecido timplista, Pilar Ramos, manifestó que el concierto, que recordaba este año el 30 aniversario de la publicación ‘Tanekra’, que en bereber que significa huella o camino— «no solo celebra un hito discográfico, sino también la visión artística de José Antonio Ramos, uno de los grandes renovadores del timple. Su talento, su curiosidad infinita y su compromiso con la cultura canaria se mantienen presentes en cada nota de ‘Tanekra’. El excitante viaje musical de José Antonio Ramos comenzó con Trío Timple, bregando en la órbita popular y grabando los discos ‘Más que un sueño’ (1990) y ‘Tanekra’ (1995), antes de producirse su debut en solitario con ‘Los Cuatro Gigantes’ en 1998.

La consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina, afirmó que la continuidad de la propuesta musical ‘Una Noche en Artenara’ está garantizada porque su área «seguirá apoyando propuestas musicales de estas características que ponen en valor la creación musical canaria, a la vez que recordando al artista integral que fue José Antonio Ramos, quien sigue siendo un referente inspirador para muchos artistas contemporáneos de las nuevas generaciones de timplistas».