5,1 millones para la nueva planta solar que abastecerá de energía a Arinaga

El Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC), que depende del Cabildo de Gran Canaria, ha adjudicado, por un importe de 5.145.608,25 euros, el contrato para la instalación de marquesinas fotovoltaicas de 1,48 MWp de potencia pico y un sistema de almacenamiento de 12 MWh en el Polígono Industrial de Arinaga. El sistema dará cobertura a la comunidad energética de la zona, consolidando a Gran Canaria como referente en el modelo de ecoísla.

La empresa Clean Canarian Energy SL será la encargada de ejecutar las obras en un plazo de nueve meses, tras la formalización del contrato el 19 de agosto de 2025. La actuación se enmarca en la primera convocatoria de ayudas para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en las islas Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU que concede el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El proyecto contempla la instalación de 2.244 módulos bifaciales de 660 Wp, que suman una potencia pico de 1,48 MWp y una potencia nominal de 1,34 MW, junto a cuatro sistemas de almacenamiento que permitirán disponer de un suministro constante de 400 kW las 24 horas del día.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, ha asegurado que «el lanzamiento de este proyecto demuestra nuestro compromiso con una Gran Canaria más limpia y autónoma en materia energética. Es un paso clave hacia la consolidación de la isla como ecoísla, capaz de producir, almacenar y gestionar su propia electricidad de manera sostenible».

En este sentido, ha subrayado que «el sistema de almacenamiento garantizará un suministro constante y permitirá que la Comunidad Energética del Polígono Industrial de Arinaga siga reinvirtiendo sus beneficios en ahorro para sus miembros, consolidándose como un ejemplo de modelo energético local, participativo y resiliente».

La producción anual estimada superará los 2,43 millones de kWh, destinados íntegramente al autoconsumo colectivo de la zona, evitando la emisión de unas 1.885 toneladas de CO₂ al año, equivalente al efecto de más de 11.000 árboles y cubriendo el consumo eléctrico de unas 697 viviendas tipo.

La instalación se desplegará en cuatro zonas diferenciadas del polígono, sumando más de 1,5 kilómetros de marquesinas fotovoltaicas, con múltiples funciones urbanas, como dar cobertura al futuro corredor verde de la calle Casuarinas y a su carril bici y senda peatonal; proporcionar sombra a unas 90 plazas de aparcamiento; o generar zonas de sombra distribuidas en el parque urbano de Arinaga.