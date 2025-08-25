Arucas impone una multa de 9.000 euros y confisca dos perros potencialmente peligrosos tras varios ataques en Montaña de Cardones
El Ayuntamiento detecta múltiples incumplimientos de la normativa sobre tenencia de animales y decreta medidas urgentes para garantizar la seguridad vecinal
El Ayuntamiento de Arucas, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha incoado un expediente sancionador contra un vecino de Montaña de Cardones, imponiendo una sanción de 9.000 euros y ordenando la incautación inmediata de dos perros potencialmente peligrosos tras diversos episodios de agresión que han generado gran alarma entre los vecinos.
Los hechos, acreditados mediante diligencias policiales y denuncias vecinales, incluyen al menos tres ataques graves contra otros animales, uno de ellos especialmente violento, en el que un perro de raza peligrosa mordió de forma prolongada a otro can, causándole heridas de consideración y poniendo en riesgo también a su propietario, que trató de liberarlo. Testimonios vecinales señalan que estos mismos animales habrían protagonizado otros ataques previos, llegando incluso a acabar con la vida de dos perros en la zona.
Las investigaciones municipales confirman que los animales se encontraban sin licencia, sin microchip, sin cartilla sanitaria y sin vacunas obligatorias, incumpliendo de manera reiterada la normativa vigente. Asimismo, los perros eran paseados o permanecían en la vía pública sin bozal ni medidas de seguridad, lo que multiplicaba el riesgo de agresión.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo para la seguridad de personas y animales, el Ayuntamiento de Arucas ha decretado la incautación cautelar e inmediata de los dos perros, que serán trasladados y quedarán bajo custodia municipal hasta que se resuelva de forma definitiva el procedimiento sancionador.
Desde la Corporación Municipal se recuerda que la tenencia de perros potencialmente peligrosos está sujeta a licencia administrativa, seguro de responsabilidad civil, inscripción en el registro municipal y el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad, como el uso de bozal y correa en todo momento en espacios públicos.
El Ayuntamiento reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad ciudadana y el bienestar animal, y advierte que se actuará con firmeza frente a comportamientos irresponsables que pongan en riesgo la convivencia vecinal.
