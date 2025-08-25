El calor da un respiro a Canarias: un coletazo del huracán Erin trae lluvias y bajada de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido su previsión para este lunes 25 de agosto en Canarias, marcada por la presencia de intervalos nubosos, posibilidad de lluvias débiles, descenso de las temperaturas y vientos moderados a fuertes en zonas expuestas del archipiélago. Estos cambios estarán condicionados por los efectos indirectos del huracán Erin, que aunque no impactará directamente en las islas, sí modificará la situación atmosférica en la región.

El huracán Erin, que el pasado 16 de agosto sorprendió al intensificarse rápidamente hasta alcanzar la categoría 5, se encuentra actualmente en proceso de extratropicalización. Su trayectoria lo lleva por el Atlántico norte, alejándose de la costa este de Estados Unidos. Pese a mantenerse a cientos de kilómetros del continente, su paso ha obligado al cierre de playas en varios estados debido al oleaje intenso y corrientes peligrosas.

Según los modelos meteorológicos, al interactuar con una vaguada en los próximos días, Erin perderá sus características tropicales para convertirse en una borrasca postropical muy profunda, típica de latitudes medias, pero con una intensidad poco habitual para la época.

Pronóstico del tiempo para este lunes en Canarias

El tiempo en el archipiélago estará marcado este lunes por los efectos indirectos del huracán Erin, que al continuar su desplazamiento hacia el norte como ciclón extratropical muy profundo, provocará una alteración en el chorro polar. Este cambio en la circulación atmosférica podría originar una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) sobre la Península Ibérica, mientras que en Canarias se prevé un escenario más moderado, pero no exento de consecuencias. Así, aunque no se esperan tormentas severas, sí se anticipan algunos efectos colaterales sobre las islas. Entre ellos, un descenso generalizado de las temperaturas que se notará especialmente en medianías y zonas altas, la limpieza atmosférica que contribuirá a la desaparición de la calima que ha afectado en días anteriores, y la posible aparición de lluvias débiles y dispersas, sobre todo a partir de la tarde.

Calor y comienzo de fiestas en Artenara / Andrés Cruz

La situación atmosférica presentará cielos con intervalos nubosos durante la jornada, especialmente en el norte de las islas, donde las nubes podrían dejar algunas precipitaciones débiles en las últimas horas del día. En las zonas del sur y en cotas más elevadas predominarán los cielos poco nubosos, aunque se espera la presencia de algunas nubes altas sin mayor relevancia. El viento soplará del norte a nordeste con intensidad moderada, pero se registrarán rachas fuertes en vertientes expuestas y zonas altas. En el suroeste de las islas de mayor relieve predominarán las brisas, contribuyendo a mantener un ambiente más estable en esas áreas.

Este lunes será, por tanto, una jornada de transición meteorológica en Canarias, marcada por la inestabilidad atmosférica asociada a los coletazos de un huracán que, pese a su lejanía, sigue dejando huella en el Atlántico norte.

Atención📢

La influencia del huracán Erin podría traer repuntes importantes del oleaje en las costas canarias a partir de este lunes por la tarde. Sobre todo en costas abiertas al oeste. Precaución 🌊 — Mi playa de Las Canteras 🦀🐡 (@LasCanteras) August 24, 2025

El tiempo, isla a isla

Gran Canaria:

Norte con cielos nubosos por debajo de los 1000-1100 metros durante la mañana, con claros al mediodía. Por la tarde volverá la nubosidad con posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en medianías. Temperaturas en descenso moderado en zonas altas. Viento del noreste, con intervalos de fuerte en vertientes y cumbres.

Lanzarote y Fuerteventura:

Cielos con nubes en el norte durante las primeras horas. Tarde con mayor nubosidad y baja probabilidad de lluvias. Viento del norte moderado, con rachas fuertes en zonas del interior sur.

Tenerife:

Situación similar a Gran Canaria. El norte amanecerá nuboso, mejorando al mediodía y empeorando nuevamente al anochecer. Riesgo de lluvias débiles en zonas medias del noreste. Viento del noreste, fuerte en extremos sureste y noroeste.

La Gomera, La PalmaEl Hierro:

En el norte, predominio de cielos nubosos al inicio, con apertura de claros al mediodía. Por la noche regresará la nubosidad con probabilidad de lluvias ocasionales. Descenso térmico más acusado en zonas altas. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes y cumbres.

Condiciones marítimas: precaución por fuerte oleaje

El estado del mar también se verá afectado. Se esperan vientos del nordeste con fuerza 4 a 6, especialmente en zonas del este y oeste de las islas montañosas, y en Lanzarote y Fuerteventura. El mar presentará marejada a fuerte marejada, con mar de fondo variable y olas de hasta un metro de altura.

Paseo costero de la zona de Playa Chica (El Barranquillo) en el municipio de Telde / La Provincia

¿Qué esperar en los próximos días?

Aunque Erin se aleja, su interacción con sistemas atmosféricos del Atlántico seguirá influyendo en el tiempo de Canarias. El martes continuará el ambiente fresco y con intervalos nubosos, aunque con tendencia a estabilizarse y el miércoles, día 27, es probable que vuelvan los alisios y las temperaturas habituales, sin rastro del temporal, según un primer pronóstico de la AEMET.