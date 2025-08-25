Así es la casa con terraza y barbacoa que acaba de salir a la venta en el norte de Gran Canaria
Un dúplex adosado de nueva construcción, con más de 200 m², terrazas, garaje para varios vehículos y un diseño pensado para disfrutar de la vida familiar en un entorno residencial cuidado y tranquilo
El norte de Gran Canaria suma una nueva joya residencial. En Santa María de Guía, dentro del cuidado Residencial Brisabai, acaba de ponerse a la venta un dúplex adosado de reciente construcción (enero de 2025) que lo tiene todo: espacio, comodidad, diseño y una ubicación estratégica en un entorno pensado para familias que buscan calidad de vida.
La vivienda, que combina modernidad y funcionalidad, se levanta sobre una parcela de 164,82 m² y cuenta con 203,73 m² construidos. Más de 80 metros de espacios exteriores completan un hogar que aprovecha cada rincón para la luz natural, el confort y el disfrute al aire libre.
Un espacio pensado para vivir
Residencial Brisabai es un conjunto moderno, rodeado de naturaleza y con detalles que marcan la diferencia. Las basuras soterradas, las zonas comunes impecables y el parque infantil hacen de esta urbanización un lugar seguro, limpio y perfecto para las familias.
En la planta baja (63,62 m²) se despliega la vida diaria. El salón-comedor, amplio y luminoso, se conecta directamente con la terraza trasera, donde una zona de césped artificial y barbacoa se convierten en el corazón de las reuniones familiares.
La terraza delantera aporta otro espacio perfecto para recibir visitas o simplemente disfrutar del aire fresco. En esta misma planta encontramos un aseo de cortesía y una cocina nueva y totalmente equipada, diseñada para los amantes de la gastronomía.
Dormitorios y confort en la planta alta
La planta alta (57,40 m²) está reservada para el descanso. Dispone de tres dormitorios luminosos, ideales para una familia, y dos baños completos que completan el confort de la vivienda. Las terrazas superiores añaden un plus de intimidad y vistas, perfectas para comenzar o terminar el día con calma.
En la planta semisótano, con 82,71 m², encontramos un amplio garaje con capacidad para varios vehículos. Pero no se trata solo de aparcar, pues este espacio cuenta con zona de lavadora y secadora, un moderno sistema de aerotermia y un depósito de agua, garantizando eficiencia energética y confort durante todo el año.
Entorno cuidado y familiar
El Residencial Brisabai se distingue por sus zonas comunes limpias, basuras soterradas y un parque infantil, detalles que reflejan el cuidado urbanístico y la calidad de vida que ofrece el entorno. Una urbanización tranquila, con buenas conexiones y cerca de todos los servicios, ideal para quienes buscan vivir en el norte de Gran Canaria sin renunciar a la comodidad.
Datos esenciales de la vivienda:
- Parcela: 164,82 m²
- Construidos: 203,73 m²
- Espacios abiertos: más de 80 m²
- 3 dormitorios
- 2 baños completos + 1 aseo
- Cocina nueva y equipada
- Terrazas delanteras y traseras
- Garaje amplio
Construida hace apenas unos meses, esta vivienda ofrece todas las ventajas de la nueva edificación: eficiencia, modernidad y materiales de calidad. Con un precio de mercado adaptado a la zona y las características, se convierte en una opción ideal tanto para quienes buscan un hogar familiar definitivo como para quienes desean invertir en un inmueble con gran demanda en el norte de la isla.
La vivienda ya está lista para recibir a su nuevo propietario. Con un diseño moderno, estancias luminosas y zonas exteriores para vivir todo el año, este dúplex adosado se convierte en una de las grandes oportunidades residenciales del norte de Gran Canaria en 2025. Para más información contactar con Cristina Sánchez de la agencia Ziegel Real Estate a través del número 680 580 148 o el correo cristina.sanchez@ziegel.es.
