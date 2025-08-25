Gáldar impulsa el autoconsumo energético en el Hotel Rural de Juncalillo con una instalación solar fotovoltaica

El Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico, que dirige Tine Martín, ha finalizado la instalación de unas placas fotovoltaicas de autoconsumo en la cubierta del Hotel Rural de Juncalillo, con el objetivo de reducir la factura energética del centro, minimizar los costes de explotación y contribuir a la protección del medioambiente evitando emisiones de CO₂ a la atmósfera.

El proyecto, con un presupuesto de ejecución de 14.599,19 euros, se ha llevado a cabo íntegramente en un edificio de propiedad municipal, cuenta con una potencia nominal de 10 kW y se enmarca dentro de la estrategia del Consistorio para fomentar el uso de energías limpias y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

La instalación ha sido financiada íntegramente por medio de una subvención de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, destinadas a la realización de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local participativa prevista en el programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER 2014-2020 en Gran Canaria con la colaboración del Grupo de Acción Local Asociación Insular para el Desarrollo Rural de Gran Canaria (AIDER)

La actuación ha consistido en la colocación de 20 módulos fotovoltaicos monocristalinos, junto con su correspondiente estructura para cubierta inclinada de aluminio anodizado e inversor híbrido, todo ello debidamente canalizado y cableado para un óptimo rendimiento.

Con esta nueva infraestructura, el Hotel Rural de Juncalillo podrá generar su propia energía eléctrica, reduciendo su dependencia de la red y mejorando la viabilidad económica de sus servicios. El Ayuntamiento de Gáldar refuerza así su compromiso con la transición energética y la lucha contra el cambio climático.