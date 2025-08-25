El Gobierno de Canarias rebaja la alerta por incendios forestales

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias finalizó esta mañana la situación de alerta por riesgo de incendios forestales y activó el nivel de prealerta en las islas occidentales y Gran Canaria. La medida afecta a El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en las zonas situadas a más de 600 metros por el norte y a partir de 400 metros en el resto de las vertientes. En La Palma, la prealerta afecta a las zonas situadas a más de 600 metros en la mitad este y a más de 400 metros en la mitad oeste de la isla. El Servicio Canario de Salud mantiene, además, el riesgo extremo por radiación ultravioleta en Gran Canaria, El Hierro y otros municipios del Archipiélago.

Los coletazos del huracán Erin, que ahora mismo afecta al este de los Estados Unidos, también provocarán cambios atmosféricos en Canarias, con descenso de temperaturas, vientos fuertes y la llegada de lluvias dispersas, especialmente en las zonas altas del Archipiélago. Durante la jornada de este martes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos en el norte e interior de la Isla serán nubosos con lluvias débiles y ocasionales principalmente durante la primera mitad del día, sin descartar que puedan ser localmente persistentes en medianías. A partir de la tarde, intervalos nubosos en el norte y poco nubosos en cumbres y sur.

El termómetro marcará como máximo 28 grados en horas del mediodía en Santa Lucía de Tirajana y Mogán. El viento será moderado de componente norte y con rachas fuertes en el sureste y oeste en las primeras horas del día.

Predicción similar

Para el miércoles, la predicción es similar. Los cielos serán nubosos sobre todo en el norte y, al llegar la tarde, predominarán algunos claros. Sin embargo, no se descartan precipitaciones débiles en esta zona durante la madrugada. En el resto de la Isla, los cielos serán poco nubosos. Las temperaturas tampoco sufrirán cambios importantes. Las máximas rondarán los 29 grados en las zonas altas y en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. El viento soplará con fuerza en el sureste y noroeste de la Isla.

Durante el jueves volverán a reinar los cielos nubosos, especialmente en las islas de mayor relieve con probabilidad, además, de precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de medianías. Las temperaturas no sufrirán cambios y el Archipiélago no superará los 29 grados.