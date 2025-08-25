El Cabildo de Gran Canaria, a través de su Servicio de Emergencias, ha enviado hoy a dos técnicos a la comunidad de Castilla y León para apoyar las labores de gestión de la emergencia derivada de los graves incendios que están afectando a la región.

La expedición canaria forma parte del programa FAST (Forest Fire Assessment and Advisory Team) del Mecanismo Europeo de Protección Civil. La activación de este apoyo se ha realizado formalmente a petición de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, que ha solicitado asistencia específica para evaluar la situación y coordinar las operaciones de respuesta.

Los dos técnicos desplazados son expertos en incendios forestales, tanto terrestres como aéreos, uno como analista y otro helitransportado. Su misión consistirá en integrarse en el equipo FAST para analizar la situación, apoyar en las labores asignadas y facilitar la coordinación con los recursos del Mecanismo Europeo que puedan movilizarse.

Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, ha destacado que "desde Gran Canaria no dudamos en aportar nuestra experiencia y nuestros mejores profesionales cuando se nos necesita y se puede disponer. Nuestro equipo está altamente cualificado y cuenta con una reconocida trayectoria. Queremos ser de ayuda a las autoridades y al pueblo de Castilla y León a través de nuestra participación en este mecanismo de solidaridad europea".

Gran Canaria moviliza personal para apoyar la lucha contra los incendios en Castilla y León / David Delfour

El personal movilizado viaja con todo el equipamiento técnico y de protección individual necesario para desarrollar su labor en condiciones de seguridad. Se prevé que su misión se prolongue durante varios días, en función de la evolución de la emergencia.

Esta actuación refuerza el compromiso del Cabildo de Gran Canaria con la cooperación interterritorial y la solidaridad, poniendo sus recursos de emergencia al servicio de otros territorios cuando la situación lo requiere, tal y como se recoge en los protocolos de colaboración establecidos.