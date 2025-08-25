San Bartolomé registra el precio más caro del alquiler y Agüimes se duplica

El precio de la vivienda en alquiler por metro cuadrado en Canarias sigue con escalada histórica, según los últimos datos procedentes de Idealista y analizados por el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan) con fecha de 7 de agosto de este 2025. La evolución durante los últimos 15 años muestra incrementos generalizados en casi todos los municipios, con variaciones que oscilan del descenso mínimo de un 8,9 % y subida máxima del 176 %. En el archipiélago la media es del 91%.

La estadística elaborada por el responsable del departamento de Investigación y Análisis en Odesocan, Cristian Perdomo Vega, que plasma un mapa desigual entre municipios, forma parte de las estrategias de estudios sociales que ponen sobre la mesa las enormes brechas entre desorbitados precios del alquiler y salarios bajos.

A día de hoy, San Bartolomé de Tirajana es el municipio más caro para alquilar vivienda, con un precio medio de 20,50 euros por metro cuadrado, tras subir un 78,3% en los últimos 15 años. Pero la gran sorpresa del ranking por aumento de precios sin ser municipio turístico llega desde el sureste grancanario, Agüimes, tras haber experimentado un incremento cercano al 100% (98,2%) desde 2011. Un salto que lo coloca por encima de capitales insulares y municipios turísticos consolidados. Después de San Bartolomé se sitúan Adeje (19,80 euros/m², +23,8%) , Mogán (19,60 euros/m²), otro enclave turístico grancanario que subió un 102,1%, y Arona (18,90 euros/m², +148,7%), que «se afianza» con una de las mayores revalorizaciones de precios del Archipiélago.

El fenómeno Agüimes

En Gran Canaria, municipios como Agüimes destacan por su incremento casi duplicado en más de una década. El precio medio por metro cuadrado ha pasado de 5,70 euros el 12 de enero de 2011 a 11,30 euros el 7 de enero de 2025, un aumento de 5,60 o 98,2 %, situándose entre los incrementos más notables de la provincia. El fenómeno de Agüimes se explica sobre todo por el aumento del censo poblacional, localizado en Playa de Arinaga, causante de engordar el cómputo general de habitantes empadronados en el municipio. El Ayuntamiento impulsa en estos momentos un novedoso plan de construcción de viviendas público privadas, en régimen de alquiler asequible para rentas medias, con 1.700 unidades. A pesar del aumento del parque de viviendas, no cubrirá toda la demanda actual. Por ejemplo, una casa de 100 metros cuadrados pasó en 14 años de 560 euros a 1.000 por un alquiler similar.

Otros municipios grancanarios también reflejan subidas significativas: Las Palmas de Gran Canaria: de 8,00 (3 de enero de 2010) a 13,90 euros (7 de enero de 2025), +73,8 euros. Arucas: de 6,10 euros (12 de enero de 2011) a 10,20 euros (6 de enero de 2025), +67,2 %. Ingenio: de 5,40 euros (4 de enero de 2013) a 7,90 euros (12 de enero de 2022), +46,3%. Telde: de 5,90 euros (6 de enero de 2011) a 10,60 euros (7 de enero de 2025), lo que supone un incremento del 79,7 %. En el caso de Ingenio, los últimos datos de precios disponibles son del año 2022.

En la provincia oriental los municipios turísticos muestran otros incrementos más acusados, según el estudio el Observatorio. Por ejemplo, Mogán pasó de 9,70 euros (7 de enero de 2014) a 19,60 euros (7 de enero de 2025), +102,1%, mientras que Santa Lucía de Tirajana subió de 6,40 euros (12 de enero de 2010) a 10,20 euros (7 de enero de 2025), +59,4 %. En Fuerteventura, los aumentos también son notables: La Oliva: de 6,70 euros (6 de enero de 2011) a 18,50 euros (6 de enero de 2025), +176,1 %. Puerto del Rosario: de 5,00 euros (6 de enero de 2011) a 12,60 euros (7 de enero de 2025), +152,0 %. Pájara por su parte, muestra variación a la baja: −1,8 %. San Bartolomé, en Lanzarote, un 8,6 con leve subida del 3,6% .

Turísticos y mayor demanda

Los municipios isleños orientados al turismo y la segunda residencia, como San Bartolomé de Tirajana y San Miguel de Abona y Granadilla en Tenerife, han experimentado incrementos superiores al 150 % en los últimos 15 años. En San Miguel de Abona, por ejemplo, el precio pasó de 6,40 euros el 6 de enero de 2011 a 16,20 euros el mismo mes de este año ( +153,1 %).

Este análisis aplica los registros de precios de alquiler de viviendas en Canarias recogidos por Idealista, líder del mercado inmobiliario online, partiendo de sus primeros registros disponibles por años, que varían por municipios. Concluye con que el mercado del alquiler en Canarias en 2025 refleja su clara presión al alza, especialmente en segmentos turísticos y de gran crecimiento urbano, y precios duplicado e incluso, triplicado. Sin embargo, Agüimes, por su crecimiento casi constante desde 2011, es ejemplo de cómo el incremento de demanda residencial y turística transforma el mercado local.