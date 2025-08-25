El concurso de ideas para eliminar el mamotreto de Santa Brígida entra en la fase final

El proyecto Gran Canaria Central, que pondrá fin al mamotreto de Santa Brígida tras 22 años de abandono, ha entrado en la fase decisiva de la elección de la propuesta ganadora entre las que se han presentado al concurso público. Hace una semana se cerró el plazo para que las 15 empresas candidatas a diseñar ese espacio sociocultural entregarán la documentación requerida, por lo que el Ayuntamiento satauteño inicia ahora la valoración de las propuestas que cumplen los requisitos exigidos y hará una preselección, hasta un máximo de 10 proyectos, para que un jurado de especialistas se decante por uno de ellos.

Está previsto que ese jurado estudie los diseños a lo largo del mes de septiembre y que en octubre dé a conocer la propuesta ganadora del concurso, lo que permitirá al gobierno municipal iniciar la licitación y la ejecución de las obras, que durarán cerca de tres años. La transformación del actual mamotreto en un espacio público que se denominará Gran Canaria Central, con zonas verdes, comercios y aparcamientos, tiene un presupuesto estimado de 18 millones de euros, una inversión que sufragarán el Ayuntamiento, el Cabildo y otras administraciones públicas.

La obra recuperará 15.500 metros cuadrados en el esqueleto de hormigón abandonado desde hace 22 años

El actual mamotreto es lo que queda en pie del edificio de un fallido centro comercial en medio del casco urbano de Santa Brígida, que según los cálculos del actual alcalde satauteño, José Armengol, ha supuesto unas pérdidas de más de 20 millones a las arcas públicas por las indemnizaciones y la imposibilidad de desarrollar esa zona del municipio.

El pasado 23 de junio, al presentar la convocatoria del concursos público, Armengol y la concejala de Urbanismo, María Lozano, señalaron que este es el fin de «una pesadilla» para el Ayuntamiento y los vecinos de la Villa que ha durado más de 20 años. El proyecto Gran Canaria Central, anunciaron, recuperará esa parcela para uso lúdico y cultural, unos 15.500 metros cuadrados en la mejor zona del pueblo.

Condiciones

Según las bases del concurso, los estudios de arquitectura solo han tenido que respetar el mantenimiento de las dos plantas del sótano como aparcamientos. El resto del actual esqueleto de hormigón «se podrá derribar total o parcialmente para dar paso a equipamientos sociales y un gran parque en la cubierta», detalló el alcalde.

En la primera fase del concurso, que finalizó el 17 de julio, se presentaron 15 empresas candidatas a elaborar el proyecto, que han debido demostrar «su solvencia técnica y económica para acometer un proyecto de esa envergadura».

Una vez superado ese trámite, los estudios arquitectónicos tenían libertad total para transformar el mamotreto en un espacio multifuncional en el que, además de las dos plantas de aparcamiento, habrá un centro cultural, una pequeña sala de espectáculos, una casa de la música para la escuela municipal, una casa de la juventud y baños públicos.

La redacción del proyecto básico y de ejecución tiene un presupuesto de 1.041.000 euros. Para incentivar la participación de los arquitectos, el equipo ganador recibirá un anticipo de 40.000 euros y los cuatro finalistas obtendrán 10.000 euros cada uno.