Adiós a un clásico: este bochinche canario echa el cierre para volver con más fuerza que nunca en otra ubicación

El rumor corría en susurros, pero ahora es oficial: el local que sorprendió con sus raciones generosas, sabores de raíz y precios imbatibles cerrará sus puertas tal y como lo conocemos. Sin embargo, no es un adiós definitivo.

Desde el 5 de septiembre, los clientes dejarán de encontrar este local en San Mateo para poder reencontrarse con su cocina en un nuevo espacio, más amplio y con música en directo, bajo el nombre El Rincón del Heredero, en Costa Ayala, en Las Palmas de Gran Canaria.

Detrás de la noticia están los creadores gastronómicos @guachinchesmodernos, que no han dudado en despedirse con entusiasmo y nostalgia a partes iguales.

“A partir del cinco de septiembre les esperamos en el campo de tiro, y están en su casa cuando gusten”, anuncian, con la promesa de mantener la misma esencia que les ha hecho conquistar paladares.

Raciones generosas y precios imbatibles

Una de las joyas más comentadas ha sido su ensalada con rulo de cabra. “Creo que jamás me han puesto en una ensalada una cantidad de rulo tan grande”, confiesan, mientras enumeran sus acompañamientos: anacardos, pistachos y otros frutos secos que redondeaban un plato por solo nueve euros.. “Esto es una ensalada contundente y lo demás es bobería”, cuentan los creadores, aún sorprendidos por lo que servían en mesa.

Y no todo quedaba en la ensalada. “Las raciones están super bien y la comida muy bien de sabor”, destacan. Entre los imprescindibles, la chuleta de cochino negro con mojito rojo de almendra, la tarta de manzana caliente y unas mini torrijas que se ganaron más de un “está superrica” al primer bocado.

Una nueva etapa

Aunque el cierre del actual local pueda entristecer a sus clientes habituales, la mudanza trae consigo novedades jugosas. El nuevo espacio, situado en Costa Ayala nº8 (Campo Club de Tiro, Las Palmas), abrirá con una gran inauguración el 5 de septiembre a las 20:00 horas.

La cita incluirá un menú degustación por 25 euros por persona, compuesto por papas arrugadas con mojo de almendra, tartar de atún y salmón, ensaladilla de langostinos al ajillo, carrillera ibérica de bellota y chipirones a la plancha, acompañado de bebida y música en directo a cargo del DJ Héctor Batista.

Los creadores de contenido lo tienen claro: “Si esta gente mantiene los precios y las cantidades en la nueva ubicación, lo van a petar”.

Horarios y lo que viene

El Rincón del Heredero no será solo un lugar para comer: aspira a convertirse en un punto de encuentro con música, brunchs y una oferta gastronómica más variada. Desde el 6 de septiembre, el horario será el siguiente:

Jueves : brunch de 10:00 a 12:00 horas y almuerzo de 13:00 a 18:00 horas .

: brunch de 10:00 a 12:00 horas y almuerzo de 13:00 a 18:00 horas . Viernes y sábado : brunch de 10:00 a 12:00, almuerzo de 13:00 a 18:00 y cena de 20:00 a 23:00 horas con música en directo.

: brunch de 10:00 a 12:00, almuerzo de 13:00 a 18:00 y cena de 20:00 a 23:00 horas con música en directo. Domingo : brunch de 10:00 a 12:00 y almuerzo de 13:00 a 18:00 horas.

: brunch de 10:00 a 12:00 y almuerzo de 13:00 a 18:00 horas. Miércoles cerrado.

Más aforo, más platos, más variedad y un ambiente pensado para disfrutar sin prisas. El espíritu de siempre se multiplica.

Una despedida con sabor y promesa

El local que cierra deja tras de sí recuerdos de comidas abundantes, platos que sorprendían por su generosidad y una clientela fiel que lo convirtió en parada obligatoria. Pero este cierre es solo un paréntesis.

“Lo que construye la confianza es poner cariño en cada plato”, dicen desde la cocina. Y ese cariño, aseguran, seguirá intacto en la nueva etapa.

El Rincón del Heredero abre sus puertas con la promesa de ser mucho más que un restaurante: un lugar donde la tradición, la música y la buena comida vuelven a encontrarse en la mesa.