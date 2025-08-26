"No va a haber aparcamiento para todas las personas": Teror invita a usar el transporte público para las Fiestas del Pino

Las fiestas patronales de Teror por la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, marcan más de un mes de celebraciones a las que acuden miles de personas desde todos los puntos de Gran Canaria. El pregón de este viernes anunciará el comienzo de un programa de actos para el que se ha preparado un dispositivo especial de transporte de la compañía Guaguas Global, en colaboración con el Ayuntamiento de Teror y el Cabildo insular. Conectará la práctica totalidad de municipios de la Isla, en previsión de transportar a unos 68.000 viajeros, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir los atascos, sobre todo los días 7, 8 y 14 de septiembre, cuando se celebrarán los actos centrales.

El alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, indicó que este año se espera una afluencia aún mayor que en ediciones anteriores, puesto que tanto la víspera del Día del Pino como el Día de las Marías caen en fin de semana. Por ello, hace un "llamamiento a utilizar el transporte público" porque "muchos visitantes se aventuran a traer su coche y eso causa problemas de tráfico, incluso para el mismo servicio de transporte público". Además, añadió: "No va a haber aparcamientos para todas las personas que van a visitarnos".

El Pino y las Marías

El subdirector de la empresa Global, Saulo Castro, indicó que los dispositivos más importantes se desplegaran los días 7, 8 y 14 de septiembre, con motivo de la festividad del Pino y las Marías, pero que el servicio especial abarca el resto de actos, que culminarán el 12 de octubre con la subida de la Virgen del Pino a su camarín.

Según explicó, "el dispositivo de este año es muy similar al de ediciones anteriores, fruto de 51 años de experiencia, con la particularidad de que este año cae el fin de semana", por lo que "va a ser un servicio más extenso" con motivo de "la fiesta más importante de la Isla".

40 horas de servicio sin interrupción

De este modo, se va a conectar "la práctica totalidad de los municipios con Teror, la mayoría de forma directa", siendo la conexión más importante con Las Palmas de Gran Canaria, a través de San Telmo, que estará operativa desde las 8:00 horas del 7 de septiembre hasta las 00:00 del día 8, haciendo 40 horas de servicio ininterrumpido.

Por su parte, Guía, Gáldar, Moya, Firgas y Arucas contarán con un servicio directo hacia Teror de ida y vuelta, así como Valleseco, Valsequillo, Santa Brígida y San Mateo. Telde tendrá un "dispositivo muy importante" de conexión con Teror, de ida y vuelta, y también el sureste contará con expediciones en horas puntas desde El Doctoral, Vecindario, Arinaga y El Carrizal.

Más de una guagua por minuto

La quema de fuegos artificiales de la víspera, el domingo 7 de septiembre, es el acto con "mayor demanda", ya que "a esa hora salen de Teror, más o menos, unas 3000 personas a la hora". En previsión a esa afluencia, Castro indicó: "Estaremos despachando más de una guagua por minuto".

Por su parte, destacó que se cerrará la estación de guaguas de Teror a partir de las 14:00 horas del día 7, y se volverá a abrir el día 8 a las 8:00 horas, ya que la superficie no tiene capacidad para dar cabida a 200 guaguas. De ese modo, se desplazarán los puntos para coger las guaguas a la periferia del municipio. Todos los detalles del servicio se pueden consultar a través de la página web de Global.

Gratuidad y sostenibilidad

El director insular de transportes, Manuel López Mendoza, destacó que este es un "dispositivo cómodo, seguro y sostenible que fomenta el uso del transporte colectivo frente al vehículo privado" en línea con un compromiso medioambiental. "Invito a todos los vecinos y visitantes a usar este servicio especial de guagua, aprovechando la gratuidad. Todo aquel que tenga el bono residente canario y cualquier derivado puede acceder de forma gratuita a la guagua, como lo hace un día cualquiera", explicó.

Asimismo, aprovechó para invitar a la ciudadanía a que participe, un año más, en la guagua de las promesas. Se trata de una acción solidaria promovida por Global, que consiste en escribir una promesa a la Virgen del Pino y, por cada promesa, la compañía aporta un kilo de alimentos a Cruz Roja, El Banco de Alimentos y Cáritas. "Este año esperamos conseguir unas 3000 promesas", subrayó.