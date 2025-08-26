Canarismos, seseo y rotacismo: esta forma de hablar revela a un canario en cualquier rincón del mundo

Hay algo que delata siempre a un canario fuera del Archipiélago: la forma en la que habla. Basta un saludo o una frase cotidiana, para que alguien se gire y reconozca el origen de quien lo pronuncia. El acento canario no solo es una melodía, es también un orgullo.

La filóloga clásica y gestora patrimonial Elena Marrero (@elena_marrero) lo explica con claridad: “La forma de hablar canario es muchísimo más que no pronunciar la "c" ni la "z "o aspirar la "s". Se trata de la seña de identidad más reconocible de los canarios”.

Ocho islas, infinitas hablas

El español de Canarias no es uniforme. “Primero, somos ocho islas y no hablamos igual en todas. Ni siquiera dentro de una misma isla se habla de la misma manera”, señala Marrero. Cada territorio tiene sus matices, su vocabulario propio y hasta su manera particular de entonar las frases. Englobar todo bajo un solo “acento canario” es olvidar la diversidad que late en el archipiélago.

Desde el seseo hasta la aspiración de la "s" final en palabras como “los chiquillos”, pasando por la "j" suavizada en “trabajo”, la lengua canaria conserva particularidades que nacen de siglos de historia y mestizaje.

Entre el lambdacismo y el rotacismo

La investigadora explica cómo fenómenos como el lambdacismo y el rotacismo forman parte del juego lingüístico isleño. “Aunque con esos nombres parezcan hechizos de Harry Potter, lo que significan es que jugamos con la posición de la l y de la r, el famoso yogur o Terde”. También recuerda que en Canarias la doble ll suena como una simple y: sin complicaciones, sin distinciones.

Otro rasgo llamativo es el escaso uso del pretérito perfecto compuesto. “Aquí no usamos mucho el he hecho. Decimos me harté en lugar de me he hartado”, apunta Marrero. Una forma de narrar que acerca a los isleños al español de América más que al peninsular.

Sobre los canarismos

Pero si algo define el habla isleña son los canarismos, es decir, las palabras o uso lingüístico propio de los canarios. “Enriquecen nuestro habla y hacen que solo nos entendamos entre nosotros, o incluso entre islas. A mí, alguien de La Gomera va a tener que venir a explicarme qué significa que estén guirriados”, confiesa la filóloga.

Algunos términos provienen de los antiguos pobladores, como baifo, tagoror o tajinaste. Otros llegaron con la influencia portuguesa, como millo, magua o gaveta. Y no faltan los que viajaron desde América o volvieron con los emigrantes: guagua, fotingo, guanajo.

Del Atlántico al Caribe

Lo que muchos consideran un “hablar mal” es en realidad una de las ramas más fértiles del español. “Mientras en Canarias seguimos escuchando que no se nos entiende, el español que hablamos aquí cruzó el Atlántico y ayudó a formar la comunidad hispanohablante más grande del mundo, la de América”, recuerda Marrero.

Venezuela, Cuba o Puerto Rico comparten giros, palabras y acentos con Canarias como si fueran vecinos de toda la vida. No es casualidad, ya que el Archipiélago fue puente entre Europa y América. Conquistadores, colonos y migrantes llevaron consigo su manera de hablar, que echó raíces al otro lado del océano.

Una lengua con memoria

La Academia Canaria de la Lengua recuerda que el español de Canarias tiene su origen en la llegada de colonos andaluces, extremeños y portugueses tras la conquista en los siglos XV y XVI. El seseo, la ausencia del pronombre vosotros y la abundancia de portuguesismos son herencia directa de ese proceso. A lo largo de los siglos, las migraciones y el contacto con América reforzaron esta identidad lingüística única.

Por eso, reducir el acento canario a un rasgo fonético es injusto. Es historia viva, memoria compartida y símbolo de identidad.“Así que la próxima vez que alguien te diga que hablas mal, recuérdale que nuestra forma de hablar no es una mala variante del castellano.

Es una forma viva y real que forma parte del español. Forma parte de nuestra identidad y grita de dónde somos vayamos a donde vayamos. Y no hay nada que le dé más orgullo a un canario que ser canario”, concluye Elena Marrero.