¿Dónde donar sangre en Gran Canaria?

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, dependiente del Servicio Canario de la Salud (SCS), continúa su labor para fomentar la donación voluntaria de sangre entre la ciudadanía, y este martes 26 y miércoles 27 de agosto traslada una unidad móvil al municipio de Agaete, en el norte de Gran Canaria.

El dispositivo se instalará en el Parque Popular, con entrada por la calle Juan de Armas, número 6. Los horarios para la recogida de donaciones serán de 10:15 a 13:30 por la mañana y de 17:15 a 20:30 por la tarde. Esta iniciativa tiene como objetivo acercar la hemodonación a la población local, facilitando la participación de los vecinos sin necesidad de desplazamientos largos.

Además de la unidad móvil, la isla de Gran Canaria cuenta con diversos puntos fijos de donación de sangre, lo que permite a la ciudadanía escoger el centro más cercano o cómodo según sus necesidades.

Uno de los principales centros está ubicado en la sede provincial de Hemodonación, en la calle Alfonso XIII, número 4, donde se puede acudir a donar en horario de 9:15 a 20:00 horas, de lunes a viernes (excepto festivos). Este centro dispone de vado reservado para donantes, facilitando el acceso en vehículo privado.

En el municipio de Santa Lucía de Tirajana, se encuentra operativo otro punto fijo en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, situado en la calle Guatiza, sin número. Su horario varía a lo largo de la semana:

Lunes: de 10:15 a 13:15

de 10:15 a 13:15 Martes y miércoles: de 17:15 a 20:15

de 17:15 a 20:15 Jueves y viernes: de 10:15 a 13:15

de 10:15 a 13:15 Todos estos días salvo festivos.

Hospitales de la Red Transfusional Canaria

El sistema sanitario canario también cuenta con varios puntos hospitalarios adscritos a la Red Transfusional Canaria, accesibles sin necesidad de cita previa:

Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias : de lunes a viernes de 10:30 a 13:30

: de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín : de lunes a viernes de 8:30 a 19:30

: de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 Hospital Universitario Insular de Gran Canaria: de lunes a viernes de 10:00 a 19:30

Ambos últimos centros también disponen de vado para donantes, lo que permite estacionar fácilmente durante el proceso.

Hospiten Roca San Agustín

Otro punto habilitado para la donación se encuentra en Hospiten Roca San Agustín, donde sí es necesario solicitar cita previa llamando al 928 301 012 (opción 8). Los horarios disponibles son martes y miércoles, de 8:00 a 14:00 horas, salvo festivos.

Requisitos básicos para donar sangre

Para participar como donante, es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia:

Tener entre 18 y 65 años (hasta los 70 si es la primera vez que se dona)

(hasta los 70 si es la primera vez que se dona) Pesar más de 50 kilos

Gozar de buena salud general

No estar embarazada

Estos criterios aseguran tanto la seguridad del donante como la calidad del producto sanguíneo obtenido. En caso de tener dudas sobre el proceso, la institución dispone de un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061, donde se ofrece información y asesoramiento personalizado.

La donación de sangre, un gesto vital

Cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas, lo que convierte este gesto solidario en una acción de enorme valor para el sistema sanitario y para las personas que necesitan transfusiones por intervenciones quirúrgicas, accidentes, tratamientos oncológicos u otras patologías.

Desde el SCS se insiste en la importancia de mantener niveles adecuados de reservas de sangre durante todo el año, especialmente en épocas vacacionales como el verano, cuando la demanda puede aumentar y la participación de donantes disminuir.