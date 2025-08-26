Más guaguas, afluencias y rutas desde los municipios: todos los detalles del dispositivo de tráfico para las Fiestas del Pino

La empresa de guaguas Global, en colaboración con el Ayuntamiento de Teror y el Cabildo de Gran Canaria, ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo especial de transporte con motivo de las Fiestas del Pino, cuyo pregón inaugural tendrá lugar este viernes. Hasta el 12 de octubre, fecha de cierre de las celebraciones en honor a la patrona de la Diócesis de Canarias, el servicio aumentará sus horarios, rutas y frecuencias para mejorar la seguridad durante los festejos y facilitar un tráfico más fluido.

El subdirector de la compañía Global, Saulo Castro, indicó que los días 7, 8 y 14 de septiembre tendrán un refuerzo significativo, con motivo de la festividad del Pino y las Marías, pero que el servicio especial abarca el resto de actos, entre los que destacó el Festival Joven del jueves 4, la bajada de la Virgen y el concierto de Pastora Soler para el 5, el concierto de Macaco el 11 o la verbena canaria, el sábado 20.

Un servicio de 40 horas sin interrupción

En palabras de Castro, al tratarse de "la fiesta más importante de la Isla", se va a conectar "la práctica totalidad de los municipios con Teror, la mayoría de forma directa", empezando por Las Palmas de Gran Canaria, a través de San Telmo. En este caso, las guaguas comenzarán a salir a partir de las 8:00 horas del 7 de septiembre hasta las 00:00 del día 8, haciendo 40 horas de servicio ininterrumpido.

Por su parte, Guía, Gáldar, Moya, Firgas y Arucas contarán con un servicio directo hacia Teror de ida y vuelta, así como Valleseco, Valsequillo, Santa Brígida y San Mateo. Telde tendrá un "dispositivo muy importante" de conexión con Teror, de ida y vuelta, y también el sureste contará con expediciones en horas puntas desde El Doctoral, Vecindario, Arinaga y El Carrizal.

Cierre de la estación de guaguas de Teror

Para dar cabida a unos 200 vehículos en el municipio, se cerrará la estación de guaguas de Teror a partir de las 14:00 horas del día 7, y se volverá a abrir el día 8 a las 8:00 horas. De ese modo, se desplazarán los puntos de referencia a la periferia del municipio, lo cual también facilitará el fluir del tráfico, al no congregar todas las guaguas en un mismo espacio.

Así pues, las salidas principales hacia San Telmo, Tamaraceite, Arucas y los municipios del norte, como Arucas, Gáldar y Moya, estarán en la zona de la avenida del Cabildo. Por su parte, en el barrio Los Llanos, en el Camino del Castaño, se ubicarán las salidas hacia Telde, Valleseco, Valsequillo y Santa Brígida.

Más de una guagua por minuto

La quema de fuegos artificiales de la víspera, programada para el domingo 7 de septiembre, es el acto que tiene "mayor demanda" de transporte, ya que "a esa hora salen de Teror, más o menos, unas 3000 personas a la hora". En previsión a esa afluencia, Castro indicó: "Estaremos despachando más de una guagua por minuto".

Para el domingo 14 de septiembre, Día de las Marías, habrá un dispositivo similar con la excepción de que la estación de guaguas de Teror permanecerá abierta. Desde las 7:00 hasta las 00:00 horas de ese día, habrá conexiones directas con Teror desde Las Palmas de Gran Canaria, Tamaraceite, Arucas, Telde, Valleseco y San Mateo. El resto de municipios deberán hacer transbordos principalmente en San Telmo, Arucas o San Mateo.

Priorizar el servicio público

"Es importante que se haga uso del transporte público porque compartimos la misma vía. Si la gente viene con su coche particular, llega Teror y no hay aparcamiento porque está todo ocupado, esos coches colapsan la vía, forman cola y no llegamos a Teror ni nosotros", matiza Castro.

En total, se prevé que el dispositivo realice unos 2.600 viajes y recorra alrededor de 58.000 kilómetros transportando a más de 68.000 viajeros y viajeras. Todos los detalles del servicio se pueden consultar a través de la página web de Global.