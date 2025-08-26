El fenómeno de la lluvia horizontal alivia el riesgo de incendios forestales en Canarias

Unas lluvias ligeras sobre el Archipiélago canario dejaron este martes registros superiores a los 12 litros por metro cuadrado en localidades de La Gomera y cantidades menores en Tenerife, La Palma, El Hierro y Gran Canaria. Estas precipitaciones débiles continuarán hasta el viernes en las zonas norte de las islas más montañosas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), acompañadas de un descenso de las temperaturas.

Más que el agua recogida, esta situación meteorológica es la mejor noticia tras los episodios de calor de las últimas semanas, pues la nubosidad del alisio está refrescando la vegetación de las cumbres y eso reduce de forma significativa el riesgo de incendio forestal.

Efectos de la lluvia horizontal en una carretera de la cumbre de Gran Canaria, este martes / LP/DLP

Aunque en Gran Canaria las precipitaciones no fueron muy cuantiosas, con una máxima de 6,2 litros en la estación de la Aemet de Valleseco (hasta las 18.00 horas de la tarde), los equipos de extinción del Cabildo resaltan los beneficios del fenómeno de la lluvia horizontal y la importancia de los árboles como captadores de agua, con ejemplos bien palpables en las carreteras de los municipios del norte y el centro.

La nubosidad y las lluvias débiles en el norte de las islas montañosas continúan hasta el viernes

Allí donde hay vegetación en las orillas de la vía está el asfalto mojado. Justo al lado, donde no hay árboles, el suelo está seco. Lo que se aprecia a simple vista en la carretera sucede en el resto del territorio por donde se desplaza el mar de nubes, de ahí la importancia de la reforestación en las vertientes norte para aprovechar toda la humedad que genera el alisio.

Los árboles, según explicaron técnicos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, hacen de pantalla en la lluvia horizontal y trasladan al suelo el agua captada entre sus ramas, para infiltrarse con posterioridad en la tierra. Aunque esas precipitaciones no se reflejan tan claramente en los pluviómetros como las lluvias normales, las verticales, son igual de beneficiosas y no erosionan el terreno. Es, a grandes rasgos, el funcionamiento natural de los bosques de laurisilva.

Nubosidad

Tras dos semanas de altas temperaturas y una ola de calor, con los termómetros disparados por encima de los 40 grados centígrados en distintos puntos de la mitad sur Gran Canaria, la llegada de la nubosidad está dejando las primeras lluvias del mes de agosto cuando más se les necesitan para aliviar el riesgo del fuego, señalaron fuentes del dispositivo de extinción.

Los termómetros han bajado de forma significativa en todo el Archipiélago y la máxima de este martes, 31,2 grados, se registró en la localidad palmera de Tazacorte. Por primera vez en varias semanas no aparecen Tasarte, Las Tirajanas, Tejeda o Agüimes en el listado de la Aemet con las temperaturas más altas de Canarias y de toda España. La nubosidad también se refleja en las mínimas, 5,8 grados en Izaña y los 9,1 de la cumbre de Gran Canaria.

El Cabildo de Gran Canaria levanta las prohibiciones de la caza, el tránsito por el monte, el carboneo y la apicultura

El Cabildo, tras retirar primero la alerta máxima por riesgo de incendio y este lunes la alerta normal, mantiene actualmente el aviso de «época de peligro alto», que permite la práctica de la caza, el tránsito por pistas y senderos, acceder a Tamadaba, el carboneo y la agricultura. Por contra, en la áreas recreativas se mantiene la prohibición de hacer fuegos mediante barbacoas portátiles, las quemas agrícolas y los fuegos artificiales. El uso de maquinaria de chispas está sujeto a condicionantes.

Imagen de la humendad en Cruz de Tejeda. / LP/DLP

Los cazadores de Gran Canaria podrán salir al campo desde este jueves después de haber perdido las tres primeras jornadas de la temporada de este año por la ola de calor. Las sociedades de cazadores, con el apoyo del Cabildo, va a solicitar al Gobierno de Canarias que se compensen en noviembre los días que se pierdan por las alertas, según adelantó el consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink.

La predicción de la Aemet para este miércoles es de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, que tienden a poco nuboso por la tarde, y baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en horas nocturnas. Habrá intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso con intervalos ocasionales. Las temperaturas con pocos cambios.

Este jueves seguirá el predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con probables lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías a primeras horas. Intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, y poco nuboso o despejado en el resto.

El viernes se repite esa predicción, con cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y con apertura de claros durante las horas diurnas.