Peligro en La Aldea: motos invaden el carril contrario en curvas sin visibilidad

Vecinos y conductores, entre otros motoristas, alertan de un aumento de maniobras temerarias: adelantamientos en línea continua, curvas tomadas invadiendo el carril contrario y motocicletas que rozan los coches que vienen en sentido contrario.

La carretera de Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), se ha convertido en escenario de auténticas escenas de riesgo. Lo que debería ser una vía de tránsito tranquilo entre barrancos y montañas se ha transformado, según denuncian vecinos y conductores, en una pista peligrosa donde algunos motoristas se juegan la vida y ponen en peligro a los demás.

En los últimos días, residentes han descrito maniobras que hielan la sangre: adelantamientos en línea continua, cambios de carril en curvas cerradas sin visibilidad y motocicletas que se acercan a escasos centímetros de los coches que circulan de frente, cómo se puede mostrar en el vídeo que encabeza esta información que se ha viralizado en las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Quienes conducen por esta carretera lo resumen con crudeza: “Cada curva puede ser una ruleta rusa”.

Vecinos reclaman control policial y sanciones ejemplares

Los afectados piden que la Guardia Civil de Tráfico intensifique la vigilancia en este tramo y que se apliquen sanciones ejemplares contra quienes desafían las normas básicas de seguridad. También apelan a la conciencia colectiva de los motoristas: recuerdan que, aunque muchos circulan con responsabilidad, unos pocos ponen en riesgo a todos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) advierte en sus informes que los choques frontales en adelantamientos indebidos son de los accidentes más mortales que existen en carretera. Y cada maniobra temeraria en la GC-200 multiplica las posibilidades de que un día haya que lamentar una tragedia.