Mía, la primera bebé grancanaria que nace en cuartería

«¿Pero cómo nos van a echar de aquí? Si hasta nació la primera hija del poblado, aquí al lado, hace solo quince días». Lo dijo Cristóbal Centeno, sentado en un sillón en el porche de su ‘vivienda’, la primera que se encuentra en las cuarterías de Cueva Laya, en Santa Lucía de Tirajana, una de las casi 300 de este poblado que recibieron notificaciones tras una operación policial por orden judicial el sábado pasado con orden de precinto para su desahucio.

Todos conocen el asentamiento, desde hace años: responsables municipales, y casi toda la población... El cartel de precinto colgaba en las casas. En la chabola de al lado también. Allí se encontraba la bebé, Mía. Regordeta, preciosa, dormida a pesar del remeneo. Su nacimiento hace solo 15 días marcó un antes y un después, sin querer en este poblado y en la vida.

Que se lo digan a sus padres, Betzabel Pedroza, 28 años, y su pareja, Víctor Torrealba, ambos venezolanos.

«Somos novios del barrio, en Valencia, desde niños», relata Víctor sin quitar ojo a la pequeña que mece de pie su madre. «Nos unimos allí y nació Eiker que tiene ya siete años. Me vine a abrir camino a Gran Canaria hace cuatro años. Aquí ya estaba la madre de Betzabel». Ella lo interrumpe como para aclarar: «Se vino él primero. Allí no se podía vivir. Casi me lo matan una noche que venía del trabajo, se vio en medio de un tiroteo en la calle. Allí es así. Y no, no se puede vivir de ese modo».

Esta familia joven, con solvencia económica no vive por gusto en este poblado. Y menos ahora. «No mendigamos ni queremos ayudas, solo encontrar una casa que nos quieran alquilar».

Pedroza interrumpió sus estudios de licenciatura para Recursos Humanos cuando dejó Venezuela hace dos años, y trabajó como limpiadora desde que llegó hasta finales de su embarazo «Rompió aguas en casa a las cinco de la tarde. Yo en el trabajo y fue un vecino el que la tuvo que llevar al Materno Infantil», dijo Víctor, que recordaba hasta los segundos que tardó en dejarlo todo para ir junto a su mujer para ver su pequeña Mía. La primera canaria de la familia. Ni se habían percatado de ese detalle. Su hermano Eiker sí. De hecho, él fue el que eligió su nombre «porque es igual que el de una compañera de colegio y le gusta el nombre», apostilló Víctor.

Betzabel, que quiere retomar sus estudios y convalidarlos aquí, ha trabajado como limpiadora y su marido sigue como pinche de cocina en el sur. No salen, no gastan y solo han reunido dinero. Más que suficiente para alquilar una casa, y llevan dos años. Arinaga, Ingenio, Pozo Izquierdo, Vecindario o la capital. «Allí encontramos uno. Costaba 750 euros. El dueño nos pidió tres meses de fianza. Dijimos que sí. Nos pidió dos nóminas y cuando se las entregamos nos pidió una tercera nómina... De locos, pero se la llevamos, tenía dos trabajos y el de mi mujer. Cuando ya todo estaba cerrado, o al menos lo parecía, el dueño nos exigió además de todo lo anterior, un avalista: No nos quiso alquilar la casa. A ver. No somos delincuentes. Le podíamos entregar casi 3.000 euros en efectivo. Somos una familia normal y trabajadora. Nos discriminan por ser venezolanos. No entendemos qué pasa», comenta sin entender Torrealba, que puntualiza que esta historia se ha repetido desde hace dos años. que buscan donde vivir.

Lo cuentan como la cruda realidad a la que se enfrentan ahora en esta isla, tras dejar el drama que ha supuesto romper con sus vínculos familiares, sociales o de rutina como podría tener cualquier familia. Comenzar de nuevo no es fácil, y ahora con Mía en sus vidas la necesidad es acuciante.

Viven bajo un techo de planchas con dos habitaciones, un saloncito mínimo, cocina en un añadido y baño. Afuera, en medio del terrerío y viento, los bidones y un motor para la electricidad.

No temen a la inseguridad en esta comunidad donde todos se conocen «todo está limpio, no hay ni cucas dice Betzabel» contenta, que sigue con Mia dormida en sus brazos.

Ambos sonríen y se miran con complicidad de amigos, compañeros de vida y con la confianza de que conseguirán una casa para convertir en su hogar y les devuelva aunque en parte, la tranquilidad y salubridad habitacional. «Es lo único que pedimos. ¿Qué problema hay? Si reunimos 3.00 euros para pagar la fianza. Podemos hacerlo. Es porque no somos de aquí y desconfían? Es que no lo entendemos», confesó Víctor, que a pesar de todo, mantiene la sonrisa, claro, mirando a Mía. El matrimonio se mira en todo momento, con una complicidad de amigos y apoyo mutuo cuando cuentan su historia, llena de amor, conmovedora, pero también cargada de nostalgia por lo que sucede en su país al que no piensan volver.

Mía Torrealba Pedroza es española, nacida en Gran Canaria, y es quizá la primera bebé que se enfrenta a una operación policial como la del sábado y a un desahucio. Pero seguro que dormía feliz como ayer y ni se enteró.