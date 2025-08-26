Solardo y Viviana Casanova protagonizan el cierre de Playa Bonita Fest en Maspalomas

La cita, que dará comienza las 15:00 horas, contará también con la presencia de Miane y Anabel Sigel. Las entradas ya se pueden conseguir a través de las páginas web www.vivaticket.es. Playa Bonita Fest se despide este próximo mes de septiembre después de haber dado vida a tres exitosas sesiones con Juan Magán, Omar Montes y Nervo como principales protagonistas.

Solardo, el dúo formado por Mark Richards y James Eliot, se ha consolidado como una de las fuerzas más influyentes de la música electrónica de baile. Con más de una década de trayectoria, han sabido redefinir los límites del house y el techno, contagiando al público de todo el mundo con su energía explosiva y sus ritmos irresistibles. Su presencia en festivales y clubes de prestigio internacional los ha convertido en un nombre imprescindible dentro de la escena.

Su éxito en las listas confirma su talento en la producción: himnos como Move Your Body junto a Marshall Jefferson, Big Talk con Idris Elba o XTC con Eli Brown han marcado a toda una generación de clubbers. Siempre a la vanguardia, en 2024 siguen sorprendiendo con fusiones innovadoras y una visión fresca que mantiene su sonido en constante evolución.

El carisma de Solardo se refleja en un calendario de giras imparable, con actuaciones que van desde noches inolvidables en Ibiza hasta grandes festivales en Asia. Reconocidos en rankings como el DJ Mag Top 100 y respaldados por múltiples premios, su legado va mucho más allá de la pista de baile: representan la pasión, la innovación y la capacidad unificadora de la música electrónica.

Por su parte, de origen chileno y con base en Barcelona, Viviana Casanova se ha consolidado como una DJ con gran proyección internacional. Su cultura musical bebe de influencias familiares como el blues, jazz y bossanova, a las que suma su pasión por el funk y el hip-hop, creando una identidad única dentro de la música electrónica.

Reconocida por la elegancia, versatilidad y fuerza de sus sesiones, su estilo se mueve con soltura entre el techno, tech house y house, siempre ofreciendo sets intensos y cargados de energía. Esa evolución natural la ha llevado a los principales escenarios de clubes y festivales, tanto en España como en el extranjero.

A lo largo de su carrera ha actuado en referentes como Brunch in the Park Barcelona, Fabrik, Labyrinth Club en Bélgica, Straf Werk en Países Bajos, WHP en Manchester, Origen Fest en Mallorca, Blue Marlin Ibiza, entre muchos otros. Ahora regresa a Canarias para presentarse en una nueva edición de este encuentro cultural y musical, reafirmando su papel como una de las artistas más destacadas de la escena electrónica actual.