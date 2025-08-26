La SPEGC y el CET impulsa en Gran Canaria cuatro cursos pioneros de Inteligencia Artificial para profesionales tecnológicos

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, pone en marcha cuatro nuevos programas de formación intensiva en Inteligencia Artificial dirigidos a profesionales del sector TIC.

Cada curso tendrá una duración de 20 horas y se realizará con grupos limitados de hasta 20 participantes, lo que garantiza una formación personalizada y enfocada.

En el curso de 'Herramientas de IA para la gestión y documentación de proyectos', que se llevará a cabo del 15 al 18 de septiembre, los participantes aprenderán a utilizar herramientas de GenIA para crear recursos multimedia y mejorar la eficiencia en la gestión de proyectos.

Asimismo, el curso de 'Herramientas de IA para la administración de sistemas y redes', que se impartirá del 13 al 16 de octubre, se centrará en la automatización de tareas, la optimización de redes y la implementación de soluciones de ciberseguridad basadas en IA. Como proyecto final, los participantes desarrollarán un sistema basado en IA para la administración de infraestructuras.

Del mismo modo, la formación 'Herramientas de IA para el desarrollo con Java' que se realizará del 17 al 20 de noviembre, estará centrada en que el alumnado adquiera conocimientos que le permitan desarrollar aplicaciones web con la plataforma Java y la IA.

En el caso del curso de 'Desarrollo con arquitectura hexagonal y Java', que tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre, los estudiantes profundizarán en la mantenibilidad del software, la inversión de dependencias, la implementación de adaptadores web y el mapeo de datos entre límites diferentes, entre otras materias.

Estas formaciones refuerzan el compromiso de la SPEGC y del Cabildo de Gran Canaria con una capacitación práctica y alineada con las necesidades del mercado laboral actual, ofreciendo a los profesionales del sector IT la oportunidad de adquirir competencias avanzadas en Inteligencia Artificial y prepararse para afrontar con éxito los retos tecnológicos del futuro.