Carmen Delia Cardona Armas, pregonera de las Fiestas de San Nicolás de Tolentino 2025

El alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, ha recibido a Carmen Delia Cardona Armas, quien será la encargada de pronunciar el pregón de las Fiestas Patronales de San Nicolás de Tolentino 2025, el próximo 30 de agosto en la Plaza La Alameda.

Durante el encuentro, la pregonera ha entregado al alcalde el borrador de su intervención, mientras que el regidor le hizo entrega de un ejemplar del programa oficial de las Fiestas. Asimismo, el primer edil ha reiterado el apoyo del Ayuntamiento y ofreció toda la colaboración necesaria para la preparación de este esperado acto inaugural.

En la reunión, ambos repasaron el proceso que ha llevado al alcalde a proponer a Carmen Delia como pregonera. Ella destacó la carga emocional que tendrá su intervención, ya que el pregón coincidirá con una fecha muy significativa: el cumpleaños de su padre, fallecido recientemente, pocos días antes de que el alcalde la visitara en su puesto de trabajo para comunicarle la designación.

El alcalde Pedro Suárez ha subrayado la importancia de este nombramiento, puesto que "Carmen Delia representa los valores de entrega y cercanía que identifican a nuestro pueblo. Queremos que el pregón sea un espacio para compartir emociones, recuerdos y alegría, y estoy seguro de que lo viviremos de una manera muy especial".

El regidor ha aprovechado para invitar a toda la ciudadanía y visitantes a asistir al acto inaugural oficial de las Fiestas Patronales, el 30 de agosto a las 20:30 horas en la Plaza La Alameda. Tras el pregón, a partir de las 22:30 horas, tendrá lugar el concierto del artista Gerson Galván.