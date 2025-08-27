La peregrinación a Teror se adelanta para ver a la Virgen al descubierto

Las fiestas patronales de Teror por la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, están a punto de comenzar. El pregón, que tendrá este viernes, marcará el inicio del programa de actos que se alargará más de un mes y finalizará el próximo 12 de octubre. Los vecinos, que llevan esperando este momento 11 meses, visten sus balcones y ultiman los detalles para que todo esté listo antes de la llegada del fin de semana. Las calles están «abarrotadas de gente», los chiringuitos cobran protagonismo y la Basílica de Nuestra Señora del Pino es, sin duda, el lugar más visitado del municipio.

La Virgen estará expuesta sin su manto en el templo hasta las 20:00 horas de la tarde de este jueves y, aunque el día más común para hacer la peregrinación hasta la Villa Mariana de Teror es el 7 de septiembre, este miércoles ya llegaron los primeros isleños a las puertas de la Iglesia. «Estos días, cuando bajas desde el pueblo hasta Las Palmas de Gran Canaria se ve muchísima gente que ya está haciendo la caminata», explica Miriam Herrera, una vecina del municipio que, además, observa cada día desde el balcón de su vivienda situada en la calle Real de la Plaza como la zona peatonal del municipio recibe, poco a poco, a los amantes de esta celebración.

Pepe Dámaso, uno de los grandes referentes del arte canario contemporáneo, también paseó por las calles del municipio y, además, aprovechó para observar la imagen de la Virgen sin su manto. El artista desveló que está trabajando en una serie de obras que tienen como protagonista a la patrona.

Iluminación con significado

Esther Socorro es originaria de Teror pero, desde hace muchos años, reside en Arucas. Este miércoles decidió coger su coche y trasladarse a su pueblo natal. «Subí al pueblo a dar un paseo y vi que estaban instalando las luces», destaca. Este año, la iluminación tiene una temática especial. «Esta edición de las fiestas coincide con el 120 aniversario de la primera coronación de la Virgen del Pino y, tanto la iluminaria como la carreta de la romería, se centran en esta conmemoración», argumenta Ayraldo Montesdeoca, otro de los habitantes del lugar.

Exposición del manto y vestido junto a la talla de la virgen del Pino para 2025 / José Pérez Curbelo

«También se veía a varias personas descargando barriles de cerveza y otras mercancías en los establecimientos de la zona», relata Socorro. Los pequeños puestos de dulces, bocadillos de chorizo y chiringuitos ya se han instalado a los lados de la iglesia. «Muchos vecinos y visitantes se acercaban a comprar los tradicionales bocadillos de chorizo de Los Nueces», subraya. Las terrazas de bares y restaurantes se encontraban a rebosar, un indicativo que refleja el ambiente festivo.

Los balcones tan característicos de la zona peatonal del pueblo ya están ataviados y, el escenario, «prácticamente acabado». «Colgaban banderines de tela con ilustraciones de pinos y banderas del Archipiélago». Tampoco había mucho aparcamiento por la zona aunque, según afirma Socorro, eso es algo habitual en Teror. «No es una señal del comienzo de las fiestas sino que, por el contrario, es el pan de cada día aquí», bromea.

Con todo prácticamente preparado, Teror ya respira ambiente festivo. Las calles, los balcones y la devoción anuncian lo que será, un año más, una cita imprescindible en el calendario cultural y religioso de Canarias.