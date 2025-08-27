Así es como un proyecto familiar convirtió el arroz en la especialidad más aclamada de Gran Canaria

Entre el bullicio de los fogones y la memoria de su padre cocinero, Rafael Reyes levantó junto a su mujer, Yurena Santana, un lugar que lleva el nombre de lo que más quieren y los une, su hija Emma. Así nació El Papeo de Emma, una arrocería que transforma cada grano en un puente entre la creatividad culinaria y la unión familiar.

El camino hasta ese sueño no fue sencillo. Rafael pasó por supermercados, carnicerías, pescaderías e incluso se dedicó a la pesca submarina, como si cada oficio y maestro encontrado en su camino profesional fuera preparando sus manos para el destino que lo aguardaba. La cocina lo reclamaba con fuerza, aunque lo hacía desde restaurantes ajenos donde pasaba tantas horas que apenas coincidía con su mujer y su hija.

Aquella ausencia se convirtió en motor de cambio y juntos decidieron vender sus motos para reunir fuerzas y lanzarse a la aventura. En 2023 abrieron el local como un piscolabis de bocadillos, hamburguesas y pizzas, una primera etapa que les permitió ganar clientes.

Sin embargo, la idea verdadera siempre estuvo clara en la mente de Reyes. «Sabía que iba a ser una arrocería, solo necesitábamos reunir capital y fuerza», recuerda con una sonrisa. Medio año más tarde, el lugar se transformó en lo que habían soñado, un espacio dedicado al arroz en todas sus formas, donde cada receta esconde algo de la historia que los trajo hasta aquí.

Una carta abierta al mundo

Consolidado el sueño, llegó la identidad gastronómica. El Papeo de Emma se distingue por su especialización en arroces valencianos auténticos, preparados con rigor y respeto a la tradición mediterránea. Como maestros arroceros, elaboran al momento clásicos como la paella valenciana, el arroz a banda o el arroz negro con tinta de calamar.

El socarrat, esa capa crujiente y ligeramente caramelizada que se forma en el fondo de la paellera, es un sello de identidad que aquí se cuida con paciencia. «Mientras usamos técnicas y utensilios tradicionales, el fuego hace su trabajo y al final queda ese punto perfecto que lo hace inconfundible», explican.

Aunque el restaurante está en Canarias, mantiene la esencia valenciana con ingredientes importados como el azafrán o las variedades de arroz bomba, dinamita y sénia, que a veces se combinan con productos locales como carnes, pescados y verduras frescas.

De esa fusión han surgido especialidades que sorprenden al comensal, como el arroz de codillo cocinado a baja temperatura durante 24 horas, el de pulpo y langostinos con papas panaderas o el de marisco y vieiras con algas marinadas.

La carta, sin embargo, no se limita al grano. Tatakis, tartares, risottos italianos, carnes, mariscos frescos y postres que cambian cada semana completan la experiencia. Una tarta de pistacho, otra de queso, un strudel de manzana o creaciones con chocolate y cacahuete son solo algunas de las sorpresas que esperan al cliente.

El local invita a la cercanía. No solo hay un parque infantil para que los más pequeños jueguen mientras sus padres disfrutan de la mesa, también piensan en quienes prefieren llevarse el sabor a casa.

La comida para llevar se elabora siempre al momento. Esa combinación de cercanía y maestría ha hecho que el restaurante crezca con rapidez gracias al boca a boca. «Aquí quien entra es como si fuera de la familia», aseguran con convicción.

La mirada se dirige hacia adelante, Rafael y Yurena sueñan con abrir un nuevo local junto al mar, sin renunciar a sus principios: una mezcla de constancia y calidad cocinada a fuego lento.