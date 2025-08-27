El Tablero gana una plaza con la renovación del espacio donde se instalan las atracciones de las fiestas
Las obras impulsadas por la Concejalía de Parques y Jardines de San Bartolomé de Tirajana tienen un coste de 547.451 euros
La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana dirigida por la teniente de alcalde Araceli Armas Cruz y coordinada por el edil Eduardo Armas Herrera ha iniciado las obras de rehabilitación de la plaza pública del polígono T-8 de El Tablero. Los trabajos de mejora en ese espacio municipal fueron adjudicados por un total de 547.450,73 euros financiados íntegramente por el Plan de Cooperación del Cabildo grancanario. La rehabilitación que se proyecta está enfocada a mejorar todo el recinto mediante la remodelación superficial y la instalación de un nuevo pavimento. La ejecución de los trabajos tendrá una duración aproximada de unos tres meses.
La propuesta general de mejora también incluye la modificación y sustitución del alumbrado público, la recuperación de las zonas ajardinadas con nuevas tuberías de riego, la evacuación de pluviales, la ejecución de nuevos bordillos, la instalación de bolardos y mobiliario urbano y el embellecimiento del espacio del autocompactador de basuras que presta servicio en la zona.
Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, destaca que con estas obras de rehabilitación “se pretende no solo mejorar el entorno urbano, sino convertir esta plaza hasta ahora sólo utilizada para la instalación de las atracciones infantiles durante las fiestas de El Tablero, en un espacio renovado y funcional que permita la celebración de actividades diversas y complementaria como eventos, ferias y mercados”.
