Agosto acaba con predicción de lluvias débiles en el norte de Canarias y soleado en el sur

Tras una ola de calor que durante días disparó las temperaturas máximas a más de 42 grados en la mitad sur de Gran Canaria, el mes de agosto acaba este fin de semana con predicción de más lluvias débiles y ocasionales en la vertiente norte de las islas montañosas, que este jueves volvieron a dejar cantidades significativas en pleno verano, más de 21 litros por metro cuadrado en la localidad palmera de San Andrés y Sauces.

En los municipios grancanarios de Teror y Valleseco se recogieron más de cuatro litros en las primeras horas de la mañana, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que esas precipitaciones ligeras en las medianías del norte se mantengan hasta el domingo y en los primeros días de septiembre.

El tiempo veraniego se encuentra en las costas y en el sur, con cielos despejados y las temperaturas habituales para esta época del año, con unas máximas ayer de 31,2 grados en la localidad aldeana de Tasarte y 29,1 en el Aeropuerto de Lanzarote. Aunque no hay avisos meteorológicos, también se espera oleaje en el litoral por mar de fondo.

El descenso de las temperaturas permite usar las áreas recreativas de Gran Canaria tras dos fines de semana cerradas

Al igual que el martes, cuando entró el alisio para poner fin a los episodios de calor, las nubes descargaron este jueves durante la madrugada y beneficiaron a las islas más occidentales, pues también se registraron 13,6 litros en las estaciones de la Aemet de La Laguna y 9,2 en San Juan de la Rambla.

Descenso térmico

El mar de nubes también hizo descender los termómetros en las zonas de cumbre, con mínimas de 10,8 en Cruz de Tejeda y 10,9 en Las Cañadas del Teide y Los Llanos de la Pez, valores bajos si se comparan con los de hace solo unas semanas.

Eso ha reducido también el riesgo de incendios forestales en las vertientes del norte, pues la nubosidad y el fenómeno de la lluvia horizontal ha mojado la vegetación acumulada en el monte. Tras dos fines de semana de restricciones por las alertas de calor, mañana sábado y el domingo se podrá transitar por el campo, realizar senderismo y usar las áreas recreativas, aunque sigue prohibido hacer fuego o utilizar barbacoas portátiles. Los cazadores iniciaron ayer la temporada.

Esta tendencia meteorológica se mantendrá durante todo este fin de semana y los primeros día de la próxima. Así la predicción de la Aemet para este viernes en Canarias es de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, y tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. En el resto de vertientes, poco nuboso. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales. Las temperaturas experimentarán con pocos cambios y el viento soplará moderado del nordeste, fuerte en extremos sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna racha localmente muy fuerte.

Oleaje y bandera roja en la zona de los muellitos de la Playa de Las Canteras / José Pérez Curbelo

En la jornada del sábado se repite ese predicción, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve, siendo más probables en las medianías y al final del día. En el resto, cielos despejados o intervalos nubosos, con temperaturas sin cambios.

El domingo se espera nubosidad en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, más frecuentes en medianías, y tendiendo a intervalos nubosos durante el día. En el resto de vertientes, poco nuboso en general. El lunes también hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías.